Как похудение Кейт Миддлтон привело к необходимости операционного вмешательства

Еще одна теория строится вокруг прошлого Кейт. Ряд экспертов не исключают, что худоба принцессы вызвана одной из форм расстройств пищевого поведения — булимией. Они указывают не только на стройность женщины, но и ее серьезные токсикозы в период всех перенесенных беременностей. Чтобы вылечить подобных пациентов, врачи в некоторых случаях проводят операции, помогая устранить заброс кислоты из желудка в пищевод.