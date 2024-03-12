Как похудение Кейт Миддлтон привело к необходимости операционного вмешательства

Posted 12 марта, 15:02
Published 12 марта, 15:02
Modified 9 сентября, 20:00
Updated 9 сентября, 20:00
Более того, невестка короля Карла III за период своего восстановления ни разу не появлялась на публике, из-за чего общественность строит множество теорий о причинах ее проблем со здоровьем.
Как пишет muz-tv.ru, обсуждалось, что она могла пережить выкидыш, что дело во внематочной беременности и даже — что принцесса скончалась на операционном столе. Однако позже, когда ее свежие фото попали в интернет, последняя теория была опровергнута.
Некоторые предположения возникли на фоне того, что Карл III временно отошел от дел из-за необходимости прохождения терапии и реабилитационных процедур после устранения опухоли путем хирургического вмешательства. Специалисты предполагают, что Миддлтон перенесла гинекологическую операцию.
Еще одна теория строится вокруг прошлого Кейт. Ряд экспертов не исключают, что худоба принцессы вызвана одной из форм расстройств пищевого поведения — булимией. Они указывают не только на стройность женщины, но и ее серьезные токсикозы в период всех перенесенных беременностей. Чтобы вылечить подобных пациентов, врачи в некоторых случаях проводят операции, помогая устранить заброс кислоты из желудка в пищевод.
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