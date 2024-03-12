Эти русские знаменитости годами скрывали внебрачных детей

Известно, что у актера Александра Михайлова есть дочь, рожденная вне брака. На ее матери артист сначала планировал жениться, однако отношения не сложились. При этом дочь Михайлов признал, дал ей свою фамилию, и в ее свидетельстве о рождении он записан как отец. Артист поддерживает внебрачную дочь, помогает ей в том числе делать первые шаги на актерском поприще.