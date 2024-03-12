Эти русские знаменитости годами скрывали внебрачных детей

Posted 12 марта, 11:20
Published 12 марта, 11:20
Modified 9 сентября, 19:58
Updated 9 сентября, 19:58
Все чаще выясняется, что у многих знаменитостей в России есть внебрачные дети. Нередко известные персоны признаются в этом сами, а в случае с другими тайное становится явным из ток-шоу и со слов их родственников и знакомых.
Официально у Владимира Меньшова только одна дочь — Юлия, которая родилась в браке с актрисой Верой Алентовой. Однако у популярного артиста и режиссера, как выяснилось, есть еще и сын, рожденный вне брака, от другой женщины. Сын появился на свет в конце 70-х годов, а связь с его матерью для Меньшова была мимолетной.
Известно, что у актера Александра Михайлова есть дочь, рожденная вне брака. На ее матери артист сначала планировал жениться, однако отношения не сложились. При этом дочь Михайлов признал, дал ей свою фамилию, и в ее свидетельстве о рождении он записан как отец. Артист поддерживает внебрачную дочь, помогает ей в том числе делать первые шаги на актерском поприще.
У актера и шоумена Дмитрия Нагиева есть несколько детей, однако официально он является отцом только одного сына — Кирилла. В СМИ периодически появляется информация о других детях артиста. В частности, предполагается, что внебрачную дочь Дмитрия Нагиева воспитывает девушка по имени Анна. Также есть информация о том, что внебрачным ребенком Нагиева является и сын Натальи Коваленко.
Актер Сергей Безруков предпочитает не делиться информацией о своей личной жизни с прессой и поклонниками, поэтому то, что касается его внебрачных детей, можно назвать предположениями. Так, у знаменитости, как утверждается в некоторых изданиях, есть сын и дочь, рожденные вне брака. Предполагается, что они появились в результате отношений Безрукова и актрисы Кристины Смирновой.
Официально Безруков считается отцом четверых детей, все они появились в его браке с Анной Матисон.
Официально у певца Александра Серова только один ребенок — дочь. Однако в СМИ можно найти информацию и о внебрачных детях знаменитости — двух дочерях, уже взрослых. Отношения певца с ними не складываются: в частности, одну из дочерей знаменитость категорически не признает, а вторая предполагаемая дочь Серова сама отказалась общаться с ним.
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