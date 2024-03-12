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Posted 12 марта, 11:20

Published 12 марта, 11:20

Modified 9 сентября, 19:58

Updated 9 сентября, 19:58

Рассказываем, кто из знаменитостей в России долгое время скрывал своих внебрачных детей

Эти русские знаменитости годами скрывали внебрачных детей

12 марта 2024, 11:20
Фото: kinopoisk.ru
Рассказываем, кто из знаменитостей в России долгое время скрывал своих внебрачных детей
Дети знаменитостей не всегда рождаются в официальном браке, а некоторые звезды шоу-бизнеса и вовсе скрывают факт появления наследников на свет. Рассказываем, кто из знаменитостей в России долгое время скрывал своих внебрачных детей.

Кто из звезд скрывал своих внебрачных детей

Все чаще выясняется, что у многих знаменитостей в России есть внебрачные дети. Нередко известные персоны признаются в этом сами, а в случае с другими тайное становится явным из ток-шоу и со слов их родственников и знакомых.

Владимир Меньшов

Официально у Владимира Меньшова только одна дочь — Юлия, которая родилась в браке с актрисой Верой Алентовой. Однако у популярного артиста и режиссера, как выяснилось, есть еще и сын, рожденный вне брака, от другой женщины. Сын появился на свет в конце 70-х годов, а связь с его матерью для Меньшова была мимолетной.

Александр Михайлов

Известно, что у актера Александра Михайлова есть дочь, рожденная вне брака. На ее матери артист сначала планировал жениться, однако отношения не сложились. При этом дочь Михайлов признал, дал ей свою фамилию, и в ее свидетельстве о рождении он записан как отец. Артист поддерживает внебрачную дочь, помогает ей в том числе делать первые шаги на актерском поприще.

Дмитрий Нагиев

У актера и шоумена Дмитрия Нагиева есть несколько детей, однако официально он является отцом только одного сына — Кирилла. В СМИ периодически появляется информация о других детях артиста. В частности, предполагается, что внебрачную дочь Дмитрия Нагиева воспитывает девушка по имени Анна. Также есть информация о том, что внебрачным ребенком Нагиева является и сын Натальи Коваленко.

Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков предпочитает не делиться информацией о своей личной жизни с прессой и поклонниками, поэтому то, что касается его внебрачных детей, можно назвать предположениями. Так, у знаменитости, как утверждается в некоторых изданиях, есть сын и дочь, рожденные вне брака. Предполагается, что они появились в результате отношений Безрукова и актрисы Кристины Смирновой.

Официально Безруков считается отцом четверых детей, все они появились в его браке с Анной Матисон.

Александр Серов

Официально у певца Александра Серова только один ребенок — дочь. Однако в СМИ можно найти информацию и о внебрачных детях знаменитости — двух дочерях, уже взрослых. Отношения певца с ними не складываются: в частности, одну из дочерей знаменитость категорически не признает, а вторая предполагаемая дочь Серова сама отказалась общаться с ним.

Официально у певца Александра Серова только один ребенок — дочьОфициально у певца Александра Серова только один ребенок — дочь
Официально у певца Александра Серова только один ребенок — дочь. Фото: wikimedia.org
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