Что такое постакне и как его лечить: 5 средств для ухода за травмированной кожей

Posted 12 марта, 11:54
Published 12 марта, 11:54
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Постакне — не что иное, как осложнения, которые дает акне. На коже после того, как исчезнут прыщи, могут появиться глубокие рубцы, пятна и даже шрамы. Приступать к лечению постакне необходимо только после того, как будет достигнута стойкая ремиссия, то есть должно пройти воспаление. Иначе на коже будут появляться новые рубцы и шрамы.
Лечением постакне должен заниматься исключительно профессионал — косметолог или дерматолог. С учетом состояния кожи он подберет оптимальный, наиболее эффективный метод, который позволит устранить дефекты и не усугубить их.
Косметолог может прописать ряд средств для домашнего ухода. В частности, в рамках лечения постакне назначают препараты с содержанием салициловой, азелаиновой кислоты. Такие средства обеспечивают легкий эффект осветления, отшелушивания. Кроме того, могут быть эффективны препараты с койевой кислотой и аналогичными ингредиентами.
В рамках химического пилинга для лечения акне применяются уже упоминавшиеся кислоты, однако в более внушительной концентрации. Они обеспечивают более глубокое воздействие, за счет чего убираются шрамы и рубцы.
Дермабразия представляет собой процедуру шлифовки, которая проводится с применением специальных инструментов. Сама по себе процедура переносится достаточно болезненно, для кожи она травматична, но эффективна.
При такой процедуре разрушению подвергается верхний слой кожи, на который оказывается воздействие посредством излучения импульсного типа. Такое лечение постакне обеспечивает нужный и заметный эффект, однако подходит не всем.
Мезотерапия — достаточно эффективный метод лечения постакне. Его принцип основан на воздействии, под которым кожа начинает обновляться. В рамках процедуры на поверхности кожи делаются небольшие проколы, через которые вводятся добавки и витамины, способствующие снятию симптомов воспаления.
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