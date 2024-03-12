Что такое постакне и как его лечить: 5 средств для ухода за травмированной кожей

Постакне — не что иное, как осложнения, которые дает акне. На коже после того, как исчезнут прыщи, могут появиться глубокие рубцы, пятна и даже шрамы. Приступать к лечению постакне необходимо только после того, как будет достигнута стойкая ремиссия, то есть должно пройти воспаление. Иначе на коже будут появляться новые рубцы и шрамы.