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Posted 12 марта, 11:54

Published 12 марта, 11:54

Modified 9 сентября, 19:59

Updated 9 сентября, 19:59

5 средств для ухода за травмированной кожей

Что такое постакне и как его лечить: 5 средств для ухода за травмированной кожей

12 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI
5 средств для ухода за травмированной кожей
Постакне — лечение этого осложнения требует основательного подхода. Рассказываем, почему появляется постакне и как ухаживать за пострадавшей кожей.

Что такое постакне

Постакне — не что иное, как осложнения, которые дает акне. На коже после того, как исчезнут прыщи, могут появиться глубокие рубцы, пятна и даже шрамы. Приступать к лечению постакне необходимо только после того, как будет достигнута стойкая ремиссия, то есть должно пройти воспаление. Иначе на коже будут появляться новые рубцы и шрамы.

Постакне — не что иное, как осложнения, которые дает акнеПостакне — не что иное, как осложнения, которые дает акне
Постакне — не что иное, как осложнения, которые дает акне. Фото: 1MI

Как лечить постакне

Лечением постакне должен заниматься исключительно профессионал — косметолог или дерматолог. С учетом состояния кожи он подберет оптимальный, наиболее эффективный метод, который позволит устранить дефекты и не усугубить их.

Уход дома

Косметолог может прописать ряд средств для домашнего ухода. В частности, в рамках лечения постакне назначают препараты с содержанием салициловой, азелаиновой кислоты. Такие средства обеспечивают легкий эффект осветления, отшелушивания. Кроме того, могут быть эффективны препараты с койевой кислотой и аналогичными ингредиентами.

Пилинг

В рамках химического пилинга для лечения акне применяются уже упоминавшиеся кислоты, однако в более внушительной концентрации. Они обеспечивают более глубокое воздействие, за счет чего убираются шрамы и рубцы.

Лечением постакне должен заниматься исключительно профессионал — косметолог или дерматологЛечением постакне должен заниматься исключительно профессионал — косметолог или дерматолог
Лечением постакне должен заниматься исключительно профессионал — косметолог или дерматолог. Фото: 1MI

Дермабразия

Дермабразия представляет собой процедуру шлифовки, которая проводится с применением специальных инструментов. Сама по себе процедура переносится достаточно болезненно, для кожи она травматична, но эффективна.

Шлифовка лазером

При такой процедуре разрушению подвергается верхний слой кожи, на который оказывается воздействие посредством излучения импульсного типа. Такое лечение постакне обеспечивает нужный и заметный эффект, однако подходит не всем.

Мезотерапия

Мезотерапия — достаточно эффективный метод лечения постакне. Его принцип основан на воздействии, под которым кожа начинает обновляться. В рамках процедуры на поверхности кожи делаются небольшие проколы, через которые вводятся добавки и витамины, способствующие снятию симптомов воспаления.

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