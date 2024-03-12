Что нужно учитывать при путешествии в Узбекистан

Если у гражданина России с собой есть деньги в сумме около шести тысяч долларов, а также нет товаров, которые подлежат декларации, в аэропорту можно проследовать через так называемый зеленый коридор. Заполнять декларацию не нужно. Если же сумма больше, то ее потребуется декларировать.