Что нужно учитывать при путешествии в Узбекистан

Posted 12 марта, 12:44
Published 12 марта, 12:44
Modified 9 сентября, 20:00
Updated 9 сентября, 20:00
Гражданам РФ для въезда в Узбекистан не требуется виза, однако нужен заграничный паспорт. Документ должен быть действительным как минимум три месяца спустя дату, в которую завершаются поездки. По российскому паспорту, равно как и по другим внутренним документам, пересечь границу РФ и Узбекистана нельзя.
Если у гражданина России с собой есть деньги в сумме около шести тысяч долларов, а также нет товаров, которые подлежат декларации, в аэропорту можно проследовать через так называемый зеленый коридор. Заполнять декларацию не нужно. Если же сумма больше, то ее потребуется декларировать.
Что касается обмена, то на территории Узбекистана принимаются рубли, евро и доллары. Ввозить в страну рекомендуется купюры без надписей, заломов, желательно новые. Обменять деньги можно на вокзалах, в аэропорту, в банковских офисах. Если у туриста нет заполненной таможенной декларации, обмену подлежит только та сумма, которую он планирует потратить.
В Узбекистане не действуют банковские карты, выпущенные в банках России. Так что туристам следует взять с собой наличные деньги в достаточном количестве.
Местную сим-карту можно купить исключительно при наличии постоянной регистрации в Узбекистане. Однако есть возможность приобретения туристических карт — это можно сделать в офисах местных операторов.
Узбекистан считается достаточно безопасной страной. Несмотря на то, что местные жители исповедуют ислам, к представителям иных конфессий относятся дружелюбно и доброжелательно. Что касается употребления и продажи спиртных напитков, то строгих ограничений нет, однако распивать их на улице не следует.
В ресторанах и кафе Узбекистана принято оставлять чаевые. Воду из-под крана пить не следует — предпочтение стоит отдавать бутилированной.
В Узбекистане нет ограничений, связанных с одеждой, однако, если турист захочет посетить культовые религиозные места, необходимо одеваться соответствующим образом. Узбеки — гостеприимные и радушные люди. И если местные жители хотят угостить туриста лепешкой или чаем, лучше не отказываться: это может их обидеть.
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