5 самых трендовых моделей джинсов в 2024 году

Джинсам скинни прочили скорое забвение, однако они не выходят из моды, и в 2024 году их смело можно выбирать для своего гардероба. Важно, чтобы джинсы не были слишком узкими, больше напоминающими леггинсы. В нижней части такие брюки могут быть относительно свободными. Очень интересно смотрятся модели с небольшими, но заметными разрезами.