5 самых трендовых моделей джинсов в 2024 году

Posted 12 марта, 11:31
Published 12 марта, 11:31
Modified 9 сентября, 19:58
Updated 9 сентября, 19:58
Актуальные тренды разнообразны, благодаря чему каждая модница с легкостью подберет стильные и удобные джинсы с учетом особенностей своей фигуры и предпочтений.
Джинсы с низкой посадкой триумфально возвращаются в моду. Особенно актуальны широкие джинсы, которые смотрятся так, как будто их выбрали на пару размеров больше, чем нужно. Однако перебарщивать с объемом в данном случае не стоит.
Такие джинсы были актуальны в конце прошлого года, однако и в новом сезоне они не утрачивают популярности. Внешне они смотрятся как нечто среднее между расклешенными брюками из денима и джинсами bootcut. Посадка у них не должна быть низкой, актуальный цвет — классический темно-синий. Обязательный элемент декора — потертости.
Джинсы клеш — нестареющая классика. В новом сезоне такие модели представлены практически у каждого известного бренда. Самые актуальные модели 2024 года — брюки из ткани с эффектом фольгированного блеска, а также джинсы в стиле гранж. Что касается посадки, то она может быть любой.
Джинсам скинни прочили скорое забвение, однако они не выходят из моды, и в 2024 году их смело можно выбирать для своего гардероба. Важно, чтобы джинсы не были слишком узкими, больше напоминающими леггинсы. В нижней части такие брюки могут быть относительно свободными. Очень интересно смотрятся модели с небольшими, но заметными разрезами.
Еще один вариант классики, не спешащей покидать модный олимп. Самые актуальные прямые джинсы нового сезона — яркие, с интересным декором. Это могут быть контрастные текстильные вставки, различные аппликации и даже стразы.
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