3 легендарных гастрономических хита, рецепты и истории их рождения

Posted 12 марта, 12:46
Published 12 марта, 12:46
Modified 9 сентября, 20:00
Updated 9 сентября, 20:00
Есть блюда, рецепты которых знает каждый уважающий себя поклонник кулинарии. Однако далеко не все знают о том, как и когда появились эти блюда, какая у них история и почему они называются именно так.
Рецепт этого блюда «родился» совершенно случайно в конце XIX столетия в Нью-Йорке — по крайней мере, так гласит легенда. Как-то раз утром брокер с Уолл-стрит по фамилии Бенедикт в дурном настроении брел по городским улицам. Желая утолить голод, он заглянул в отель и попросил повара приготовить завтрак, включавший вареные очищенные яйца, тосты с маслом, голландский соус и бекон. Повар выполнил заказ, а затем решил предложить блюдо по этому рецепту другим клиентам. Так появились легендарные яйца Бенедикт, и блюдо, как несложно догадаться, было названо в честь брокера, который впервые его заказал.
Для приготовления блюда потребуются:
Рецепт:
Для приготовления соуса потребуется растопить сливочное масло, затем взбить яичные желтки, добавив к ним соль, все вместе смешать и нагреть на водяной бане, попутно взбивая и добавляя масло до загустения. Далее добавляется соль, лимонный сок.
Ветчина и хлеб поджаривают на сливочном масле, выкладываются на тарелку. Далее готовятся яйца: в сотейник переливается кипящая вода, несколько кусков обычной пищевой пленки, центр которой смазывается сливочным маслом, также в него добавляется перец, соль. Яйцо разбивается прямо в пленку таким образом, чтобы желток остался целым. Далее края пленки приподнимаются, она завязывается. В таком виде каждое из яиц помещается в кипящую воду и варится в течение нескольких минут. Затем пленка вынимается, яйца выкладываются на тост, к ним добавляется соус.
Известно немало версий появления такого популярного блюда, как салат цезарь. Согласно одной из них, рецепт появился в конце позапрошлого века в Италии, где в многодетной семье появился новый ребенок — его назвали Чезаре. Когда ему исполнилось 17 лет, он вместе со своими братьями отправился в Америку, а затем в Мексику, где осел в городе Тихуана и открыл в нем ресторан. Однажды ему потребовалось накормить большое количество гостей, причем используя буквально все, что было под рукой. Так появилось блюдо из гренок, чеснока, зеленого салата, сыра пармезан, яиц, оливкового масла и особого соуса. Салат получил название в честь автора рецепта — цезарь.
Для приготовления блюда по его классическому рецепту потребуются:
Рецепт:
Белый хлеб, очищенный от корки, нарезается небольшими кубиками, поджаривается в подогретом оливковом масле до образования корочки. С салата удаляются увядшие листья, крупные листья следует порвать на куски. Сыр натирается на мелкой терке, к нему добавляется филе рыбы, перец, соль, желток, все перемешивается, добавляется масло. После этого добавляется тертый сыр.
Согласно одной из легенд, рецепт этого блюда появился в России в период правления Александра Первого. При дворе императора работал повар из Франции. Однажды он, наблюдая, как его коллеги добавляют уксус в смесь картофеля, свеклы, соленых огурцов и моркови, уточнил, что именно они добавляют, — по-французски это звучало как «винегре». Русские повара не сразу поняли француза и решили, что тот предложил для блюда новое название, и согласились — «винегрет так винегрет».
Для приготовления винегрета потребуются:
Рецепт:
Овощи отвариваются до готовности, лук мелко нарезается. Далее все остывает и нарезается небольшими кубиками. Таким же образом нарезаются маринованные огурцы. Все смешивается, добавляется небольшое количество соли, для заправки используется растительное масло.
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