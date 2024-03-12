3 легендарных гастрономических хита, рецепты и истории их рождения

Известно немало версий появления такого популярного блюда, как салат цезарь. Согласно одной из них, рецепт появился в конце позапрошлого века в Италии, где в многодетной семье появился новый ребенок — его назвали Чезаре. Когда ему исполнилось 17 лет, он вместе со своими братьями отправился в Америку, а затем в Мексику, где осел в городе Тихуана и открыл в нем ресторан. Однажды ему потребовалось накормить большое количество гостей, причем используя буквально все, что было под рукой. Так появилось блюдо из гренок, чеснока, зеленого салата, сыра пармезан, яиц, оливкового масла и особого соуса. Салат получил название в честь автора рецепта — цезарь.