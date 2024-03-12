15 ошибок, о которых жалеют после строительства дома

Posted 12 марта, 12:58
Published 12 марта, 12:58
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Эксперт Александр Дубовенко, основатель компании Good Wood, рассказал о каких ошибках жалеют люди, когда въезжают в новый построенный дом. Если бы они могли знать об этом заранее, то проживание не составило бы такого дискомфорта.
Самая полезная информация про строительство собственного дома, которую нужно учесть еще на этапе фундамента!
Многие не рассчитывают и строят слишком большой дом, не уделяя внимания тому, сколько требуется времени и денег провести коммуникации, отопление в лишние помещения (бильярдная, тренажерный зал и т. д.), а также платить налоги.
В результате происходит следующее — не хватает средств сделать ремонт, который стоит в 2-3 раза больше чем само строительство дома, и сложно продать недвижимости.
В настоящее время существует тенденция строить небольшие дома и планировать самые необходимые комнаты с минималистичным дизайном. Такая недвижимость считается самой ликвидной для продажи.
Многие сталкиваются с тем, что для котельной газовой комнаты выделяют слишком мало площади. В итоге, газовая компания отказывается подключать ресурс до устранения недостатков. Жильцам приходится снова перестраивать дом.
В нашем климате очень редко бывает хорошая погода. Поэтому, ветер, дождь и снег — частые гости на балконе или террасе. Придомовая постройка, предназначенная для отдыха, должна быть обязательно застекленной и иметь крышу. При этом желательно предусмотреть систему, которая позволяет открывать и закрывать террасу в зависимости от погоды и времени года. Хорошим примером могут послужить дома финнов, которые строят террасы под климатические условия северной страны.
Чем выше крыша — тем она бесполезнее, поэтому при любом дожде полы будет заливать. Если есть необходимость что-то держать в сухом состоянии, крыша должна быть чуть выше роста человека.
Многие люди еще на этапе строительства экономят и строят стены чуть ниже обычного. В дальнейшем, при отделке внутренних помещений люди остаются довольными, но вот высота потолка стала ниже чем планировалось. Не стоит экономить на высоте потолков, так как этот дефект уже никак не исправить. А высокие потолки это всегда много пространства и воздуха, в таком доме живется намного лучше.
Лестница должна быть широкая, пологая и с широкой площадкой. Маленькие, винтовые и прочие дизайнерские варианты будут травмоопасными и по ним будет неудобно ходить.
Самое худшее решение — сделать пять спален и один туалет, в результате чего утром образовывается очередь. В идеальном варианте санузел должен располагаться в каждой спальне. Но при ограниченном бюджете нужно планировать хотя бы два санузла на весь дом.
Часто допускают такую ошибку, когда при планировании внутреннего пространства для вещей выделают пару шкафов. Потом оказывается, что в доме много нужных и не нужных вещей — газонокосилки, сезонная одежда, инвентарь, запчасти и прочее.
Если при высоких трехметровых потолках ставится стандартная двухметровая дверь — это очень удешевляет внешний вид интерьера. В частных домах желательно вставлять высокие двери, которые смотрятся гораздо лучше — не менее 2,3-2,4 м.
Размер окон влияет на ликвидность дома. Для дома нужно выбирать хорошие и большие окна, желательно от пола и до потолка. Дело в том, что маленькое окно делает помещение неуютным, а стоимость стены и окна одинакова, поэтому здесь нет никакой экономии. Современность и ликвидность дома во многом определяются размером окон.
Гараж в доме зачастую превращается в склад вещей, но не место для автомобиля. Самым оптимальным вариантом является не гараж в доме, а навес для автомобиля, пристроенный к дому.
Металлическая кровля сильно гремит при дожде, поэтому это может стать раздражающим фактором, особенно при открытом окне.
Обязательно нужно делать шумоизоляцию при деревянном перекрытии, либо делать железобетонные перекрытия. Любые шаги или бег ребенка по второму этажу будет слышен внизу.
Многие жалеют об этих помещениях, так как строительство отдельного бассейна или бильярдной стоит очень дорого, но очень редко используется.
Люди совершают ошибку, когда покупают участок подальше от столицы. Эксперт считает, что самое главное при строительстве собственного дома это выбор локации участка: где он находится, как туда ехать, есть ли рядом магазины, школы, детские сады.
Многие недооценивают время на дорогу, которое придется каждый день тратить при большой удаленности дома от работы. Не сразу приходит понимание, что придется вставать в 5 утра и тратить 2 часа езды на машине. Особенно это актуально для жителей Москвы и Московской области.
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