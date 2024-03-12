15 ошибок, о которых жалеют после строительства дома

Многие люди еще на этапе строительства экономят и строят стены чуть ниже обычного. В дальнейшем, при отделке внутренних помещений люди остаются довольными, но вот высота потолка стала ниже чем планировалось. Не стоит экономить на высоте потолков, так как этот дефект уже никак не исправить. А высокие потолки это всегда много пространства и воздуха, в таком доме живется намного лучше.