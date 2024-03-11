В Казань на выходные: что посмотреть в столице Татарстана за два дня

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Казань — это не только вкусный чак-чак и сувениры с местным колоритом. Этот прекрасный город полон чудесных уголков, которые точно стоит посетить туристу. Что посмотреть, отправившись в поездку в Казань на выходные?