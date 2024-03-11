В 90-е они свели с ума всех девчонок: как сейчас выглядят любимые певцы

Posted 11 марта, 16:10
Published 11 марта, 16:10
Modified 9 сентября, 19:54
Updated 9 сентября, 19:54
Пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы не грезила по этому красавчику с обаятельной улыбкой. На одной из таких поклонниц — дочери директора спорткомплекса «Лужники» — популярный певец и женился в 1997 году. После рождения сына Даниила и последующего развода карьера артиста стала клониться к закату. Он еще некоторое время записывал песни и альбомы, выступал как актер в антрепризе. А с 2010 года стал заниматься бизнесом. В 2020-х Влад Сташевский снова стал появляться на большой сцене — участвовал в шоу «Суперстар! Возвращение». Певец женат вторым браком, воспитывает сына Тимофея.
Феномен группы в том, что за столь лет они практически не утратили своей популярности. Солистов нельзя назвать сбитыми летчиками, они до сих пор активно выступают на сцене и колесят по России с гастролями. Главный сердцеед «рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов, как и в 90-е, находится в статусе холостяка — в 2019 году он развелся со второй женой, у популярного певца уже взрослые сыновья Иван и Артемий. А вот сын Кирилла Андреева уже сделал звездного папу дедушкой — три года назад у него родилась внучка.
Хиты Кая Метова буквально ворвались на эстраду 90-х. А певец с характерной хрипотцой в голосе сразу стал любимцем публики, обладателем ряда престижных музыкальных наград. В 2000-е годы Кай Метов стал реже появляться на ТВ, зато с лихвой восполняет это сейчас. После участия в шоу «Суперстар! Возвращение!» он снова стал очень востребован. Популярный певец живет в гражданском браке с Анастасией Рожковой. За его плечами один официальный брак и трое детей, рожденных от разных женщин.
Группа создана в 1989 году и до сих пор продолжает радовать зрителей своим творчеством. Однако пик ее популярности пришелся именно на 90-е годы, когда песни коллектива звучали отовсюду, а сами они собирали целые стадионы фанатов. Судьбы самых популярных солистов сложились по-разному. Владимир Левкин ушел из группы в 1998 году, сумел победить тяжелую онкологическую болезнь, вернулся к активной жизни, создал крепкую семью. Владимир Политов известен как самый преданный группе участник: в 1990 году певец пришел в коллектив и солирует до сих пор. В прошлом году у него во втором браке родился сын, от первого брака есть взрослая дочь Алена.
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