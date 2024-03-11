В 90-е они свели с ума всех девчонок: как сейчас выглядят любимые певцы

Феномен группы в том, что за столь лет они практически не утратили своей популярности. Солистов нельзя назвать сбитыми летчиками, они до сих пор активно выступают на сцене и колесят по России с гастролями. Главный сердцеед «рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов, как и в 90-е, находится в статусе холостяка — в 2019 году он развелся со второй женой, у популярного певца уже взрослые сыновья Иван и Артемий. А вот сын Кирилла Андреева уже сделал звездного папу дедушкой — три года назад у него родилась внучка.