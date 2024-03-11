Спустя 26 лет: как сложились судьбы актеров фильма «Ловушка для родителей»

Когда Линдси снималась в фильме «Ловушка для родителей», ей было 11 лет. В этом юном возрасте артистка играла двоих персонажей, что непросто. Но девочке помогло то, что она еще несмышленым ребенком начала сниматься в рекламе и сериалах. Ей прочили блестящую карьеру, и Лохан на самом деле стала большой звездой. Много снималась, выпускала альбомы, вела шоу на ТВ. Но пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам постоянно отравляло ей жизнь: она попадала в скандалы, судебные разбирательства, срывала съемки. Впрочем, в последнее время в ее жизни наступила светлая полоса — актриса вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, родила сына и возвращается к работе.