Спустя 26 лет: как сложились судьбы актеров фильма «Ловушка для родителей»

Posted 11 марта, 06:18
Published 11 марта, 06:18
Modified 9 сентября, 19:53
Updated 9 сентября, 19:53
Картина «Ловушка для родителей» стала ремейком одноименного фильма 1961 года. Сюжет повествует о двух девочках-близнецах, которых родители разлучили при разводе, еще в младенчестве. Хэлли живет с папой в США, а Энни с мамой в Англии. Случайная встреча сестер, ранее не знавших друг друга, в лагере наводит их на мысль помирить родных. И они вместе начинают готовить ловушку для родителей.
Когда Линдси снималась в фильме «Ловушка для родителей», ей было 11 лет. В этом юном возрасте артистка играла двоих персонажей, что непросто. Но девочке помогло то, что она еще несмышленым ребенком начала сниматься в рекламе и сериалах. Ей прочили блестящую карьеру, и Лохан на самом деле стала большой звездой. Много снималась, выпускала альбомы, вела шоу на ТВ. Но пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам постоянно отравляло ей жизнь: она попадала в скандалы, судебные разбирательства, срывала съемки. Впрочем, в последнее время в ее жизни наступила светлая полоса — актриса вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, родила сына и возвращается к работе.
Маму девочек Элизабет сыграла актриса Наташа Ричардсон, которая тоже начала карьеру ребенком — такую возможность девочке дала принадлежность к известной кинематографической династии Редгрейв. Актриса начала активно сниматься в 80-е, а в 90-е уже имела за плечами внушительный список работ и статус матери. В 1995 и 1996 годах она родила сыновей Майкла и Дэниела от второго мужа Лиама Нисона. Семейный и творческий союз двух звезд оборвала трагедия. В 2009 году Наташа получила травму головы на горнолыжном курорте в Квебеке, после чего впала в кому и впоследствии была отключена от аппаратов жизнедеятельности.
Еще одну главную роль — папы близняшек — исполнил актер Деннис Куэйд. Он снимался в комедии «Ловушка для родителей» уже будучи звездой, с десятками кинохитов за плечами. В нулевые актер также много снимался, причем получил ряд кинопремий. В числе его новейших ролей — роль президента США Рональда Рейгана в одноименном фильме Шона МакНамары.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14