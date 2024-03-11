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Posted 11 марта, 06:42

Published 11 марта, 06:42

Modified 9 сентября, 19:51

Updated 9 сентября, 19:51

Семейная ипотека на вторичку: какое жилье можно брать, кто подходит под программу и сколько раз разрешается оформить ипотеку

Семейная ипотека на вторичное жилье в 2024 году: новые условия

11 марта 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Семейная ипотека на вторичку: какое жилье можно брать, кто подходит под программу и сколько раз разрешается оформить ипотеку
В каких случаях можно оформить выгодную ипотеку на вторичку — читайте в NEWIA.RU

Семейная ипотека под 6% стала одной из самых популярных программ, по которой россияне оформляют заем. Однако, высокая стоимость новостроек или иные планы на жилье не всегда позволяют воспользоваться льготной ставкой.

Эксперты в области недвижимости рассказали об условиях программы «Семейная ипотека», которые еще актуальны до окончания срока ее действия — 1 июля 2024 года.

Можно ли брать семейную ипотеку на вторичное жилье?

Сергей Ионов, коммерческий директор компании «Третий Рим», рассказал, что с 2023 года семейную ипотеку можно использовать для покупки вторичного жилья. Однако действуют некоторые ограничения.

По программе семейной ипотеки на вторичном рынке можно купить:

  • Квартиру в многоквартирном доме
  • Дом с земельным участком
  • Долю в праве на квартиру или дом

При этом жилье должно соответствовать следующим требованиям:

  • Год постройки: не ранее 1960 года (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и не ранее 1970 года (для других регионов)
  • Площадь: не менее 42 кв. м. для однокомнатной квартиры, 54 кв. м. для двухкомнатной, 66 кв. м. для трехкомнатной и 84 кв. м. для четырехкомнатной
  • Состояние: не должно быть аварийным или ветхим
  • Наличие обременений: не должно быть обременений, за исключением ипотеки, которая будет погашена за счет средств семейной ипотеки
Можно ли брать семейную ипотеку на вторичное жилье?Можно ли брать семейную ипотеку на вторичное жилье?
Можно ли брать семейную ипотеку на вторичное жилье?. Фото: 1MI

Сколько раз можно покупать вторичное жилье по семейной ипотеке?

Повторно воспользоваться программой семейной ипотеки можно:

  • После рождения ребенка, после которого была получена первая ипотека, в семье родился еще один ребенок
  • Площадь новой квартиры больше площади квартиры, которая была куплена по первой семейной ипотеке
«Семейная ипотека — это отличная возможность для семей с детьми улучшить свои жилищные условия», — считает Сергей Ионов.

Семейная ипотека на вторичное жилье: новые условия в 2024 году

София Любимова, риэлтор и директор агентства недвижимости «Любимое», рассказала на каких условиях можно получить одобрение банка по программе «Семейная ипотека». Сейчас доступна семейной паре либо одному из родителей, у которых есть:

  • ребёнок, рождённый после 1 января 18-го года по 31 декабря 23-го года
  • наличие двух детей достигшие 18 лет
  • ребёнок инвалид
  • приемный ребенок

Первоначальный взнос составляет от 20%, а максимальный кредитный лимит варьируется в зависимости от регионов — от 6 до 12 млн руб.

Семейная ипотека на вторичное жилье: новые условия в 2024 годуСемейная ипотека на вторичное жилье: новые условия в 2024 году
Семейная ипотека на вторичное жилье: новые условия в 2024 году. Фото: Изображение Midjourney

Однако, для приобретения вторичной недвижимости под данную программу нужно знать главный нюанс:

«Недвижимость должна быть обязательно от юридического лица, то есть от застройщика. По факту, это может быть сданный дом или квартира с ремонтом, но от юридического лица. Все работы должны быть официально проведены от юридического лица, включая ремонт и другие подрядные работы», — рассказывает София Любимова. - Также программа разрешает приобретение недвижимости на вторичном рынке под семейную ипотеку, но только в Дальневосточном округе и только на землях сельского поселения».

Приобрести вторичную недвижимость от физического лица по программе «Семейная ипотека» — невозможно.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека
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