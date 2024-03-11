Семейная ипотека на вторичное жилье в 2024 году: новые условия

Posted 11 марта, 06:42
Published 11 марта, 06:42
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Семейная ипотека под 6% стала одной из самых популярных программ, по которой россияне оформляют заем. Однако, высокая стоимость новостроек или иные планы на жилье не всегда позволяют воспользоваться льготной ставкой.
Эксперты в области недвижимости рассказали об условиях программы «Семейная ипотека», которые еще актуальны до окончания срока ее действия — 1 июля 2024 года.
Сергей Ионов, коммерческий директор компании «Третий Рим», рассказал, что с 2023 года семейную ипотеку можно использовать для покупки вторичного жилья. Однако действуют некоторые ограничения.
По программе семейной ипотеки на вторичном рынке можно купить:
При этом жилье должно соответствовать следующим требованиям:
Повторно воспользоваться программой семейной ипотеки можно:
«Семейная ипотека — это отличная возможность для семей с детьми улучшить свои жилищные условия», — считает Сергей Ионов.
София Любимова, риэлтор и директор агентства недвижимости «Любимое», рассказала на каких условиях можно получить одобрение банка по программе «Семейная ипотека». Сейчас доступна семейной паре либо одному из родителей, у которых есть:
Первоначальный взнос составляет от 20%, а максимальный кредитный лимит варьируется в зависимости от регионов — от 6 до 12 млн руб.
Однако, для приобретения вторичной недвижимости под данную программу нужно знать главный нюанс:
«Недвижимость должна быть обязательно от юридического лица, то есть от застройщика. По факту, это может быть сданный дом или квартира с ремонтом, но от юридического лица. Все работы должны быть официально проведены от юридического лица, включая ремонт и другие подрядные работы», — рассказывает София Любимова. - Также программа разрешает приобретение недвижимости на вторичном рынке под семейную ипотеку, но только в Дальневосточном округе и только на землях сельского поселения».
Приобрести вторичную недвижимость от физического лица по программе «Семейная ипотека» — невозможно.
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