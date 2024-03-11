Россияне увидят документальный фильм о Романе Костомарове: подробности проекта

Posted 11 марта, 07:26
Published 11 марта, 07:26
Modified 9 сентября, 19:53
Updated 9 сентября, 19:53
Как можно догадаться по названию, речь в фильме пойдет о том, как выдающийся фигурист получил второе рождение: в прошлом году он преодолел коварный недуг и вернулся к полноценной жизни и в спорт, даже несмотря на то, что в тяжелой борьбе с болезнью потерял конечности.
Сценарий к фильму режиссера Михаила Щедринского написала Юлия Лемарк. Максим Алланазаров выступил продюсером проекта. Лента состоит из фрагментов интервью самого Романа Костомарова, его супруги Оксаны Домниной, родителей, друзей Ильи Авербуха, Татьяны Навки, врачей, коллег и многих других — всех тех, без кого не состоялось бы триумфальное возвращение спортсмена на лед. Также в фильме много документальной хроники: кадры из семейного архива Романа Костомарова, видеокадры его реабилитации. Трейлер уже доступен в Рунете, его можно посмотреть онлайн.
На пресс-конференции Роман и Оксана ответили на многочисленные вопросы журналистов. Фигурист признался, что не ожидал предложения о съемках в фильме, но после того, как подумал и посоветовался с супругой, решил принять его.
«Такого кино в моей жизни никогда не было. Пообщавшись и подумав, мы с женой решили, что эта картина будет примером силы духа и характера, преодоления таких жестоких препятствий в жизни, из которых надо выходить достойно. Я хотел быть примером для самого себя», — добавил Роман Костомаров.
За без преувеличения подвигом Романа Костомарова наблюдала вся страна. Люди переживали за любимого спортсмена, его соцсети были переполнены сотнями тысяч сообщений с пожеланиями выздоровления, словами поддержки и ободрения. Всем им будет интересно увидеть историю кумира на больших экранах в кинотеатрах.
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