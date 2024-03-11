Россияне увидят документальный фильм о Романе Костомарове: подробности проекта

Сценарий к фильму режиссера Михаила Щедринского написала Юлия Лемарк. Максим Алланазаров выступил продюсером проекта. Лента состоит из фрагментов интервью самого Романа Костомарова, его супруги Оксаны Домниной, родителей, друзей Ильи Авербуха, Татьяны Навки, врачей, коллег и многих других — всех тех, без кого не состоялось бы триумфальное возвращение спортсмена на лед. Также в фильме много документальной хроники: кадры из семейного архива Романа Костомарова, видеокадры его реабилитации. Трейлер уже доступен в Рунете, его можно посмотреть онлайн.