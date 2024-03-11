Посадка рассады в марте: что можно выращивать весной

Теплолюбивые овощи, такие как томаты, перцы, баклажаны: пересаживайте рассаду на открытый грунт после того, как прошли все заморозки и почва прогрелась до определенной температуры, обычно это происходит весной. Важно, чтобы ночная температура не опускалась ниже определенного уровня, который комфортен для растений.

Холодостойкие овощи, такие как капуста, шпинат, редис: эти растения более устойчивы к низким температурам и могут быть пересажены на огород раньше, чем теплолюбивые культуры. Их можно пересаживать еще весной, когда почва прогреется до определенной температуры, но заморозки более не предвидятся.