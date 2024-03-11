Нашему организму нужен витамин Д. Вот что происходит, когда мы испытываем его дефицит

В норме в крови должно содержаться более 30 нг/мл витамина Д. Значения, которые находятся в диапазоне 20–30 нг/мл, говорят о его нехватке, а уровень ниже 20 нг/мл — о дефиците. Однако передозировка витамина Д тоже опасна и может привести к интоксикации организма. Установлено, что дефицит витамина Д фиксируется у восьмой части населения планеты, и россияне не исключение.