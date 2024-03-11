Нашему организму нужен витамин Д. Вот что происходит, когда мы испытываем его дефицит

Posted 11 марта, 20:02
Published 11 марта, 20:02
Modified 9 сентября, 19:56
Updated 9 сентября, 19:56
Витамины группы Д (холекальциферол, эргокальциферол и др.) — биоактивные вещества, которые не вырабатываются в человеческом организме. В частности, холекальциферол (витамин Д3) образуется в коже под воздействием ультрафиолета, а еще человек получает его из продуктов и пищевых добавок.
Витамин Д обеспечивает всасывание кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике — они необходимы организму для роста костей. Кроме того, витамин способствует уменьшению образования раковых клеток, снижает интенсивность воспалительных процессов и обеспечивает работу иммунной системы.
В летнее время дефицит витамина Д, как правило, минимален благодаря частому пребыванию людей на солнце. Однако в зимний период запасы этого вещества начинают сокращаться, что со временем может привести к его критической нехватке.
В норме в крови должно содержаться более 30 нг/мл витамина Д. Значения, которые находятся в диапазоне 20–30 нг/мл, говорят о его нехватке, а уровень ниже 20 нг/мл — о дефиците. Однако передозировка витамина Д тоже опасна и может привести к интоксикации организма. Установлено, что дефицит витамина Д фиксируется у восьмой части населения планеты, и россияне не исключение.
Нехватка витамина D является основной причиной развития рахита у детей. Кроме того, дефицит этого вещества может привести к возникновению рака, развитию остеопороза (хрупкости костей), ослаблению иммунитета, риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению памяти, болям в мышцах и другим неприятным последствиям.
Для предотвращения нехватки витамина Д специалисты рекомендуют гражданам находиться под солнечными лучами до получаса ежедневно в интервале 10:00–15:00. Кроме того, нелишне будет включать в рацион богатые витамином Д продукты (жирную рыбу, сливочное масло, сыры и другую молочную продукцию, желток куриного яйца, грибы и др.), а также принимать пищевые добавки.
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