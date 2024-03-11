«Милле Милья»: правда о самой опасной гонке в Италии

Первая автогонка «Милле Милья» прошла в 1927 году. Маршрут проходил от Брешии до Рима и составлял около 1500 км. В переводе на мили это 1 тысяча (miglia mille), отсюда и пошло название «Милле Милья». Первые победители разогнали свой автомобиль до 78 км в час, после экипажи разгонялись до сотни и больше. Автогонка была наполнена азартом, обгонами, виражами и завоевала внимание миллионов зрителей. Еще бы, ведь в 1930 здесь уже соперничали лучшие пилоты своего времени — Акилле Варци и Тацио Нуволари.