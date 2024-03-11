«Милле Милья»: правда о самой опасной гонке в Италии

Posted 11 марта, 12:53
Published 11 марта, 12:53
Modified 9 сентября, 19:54
Updated 9 сентября, 19:54
Первая автогонка «Милле Милья» прошла в 1927 году. Маршрут проходил от Брешии до Рима и составлял около 1500 км. В переводе на мили это 1 тысяча (miglia mille), отсюда и пошло название «Милле Милья». Первые победители разогнали свой автомобиль до 78 км в час, после экипажи разгонялись до сотни и больше. Автогонка была наполнена азартом, обгонами, виражами и завоевала внимание миллионов зрителей. Еще бы, ведь в 1930 здесь уже соперничали лучшие пилоты своего времени — Акилле Варци и Тацио Нуволари.
С ростом скорости передвижения росла и опасность автогонки. В 1938 году пилот Анджело Миньянего потерял управление своего «Лянча Априлья» и врезался в толпу болельщиков. Команда гонщиков выжила, но среди зрителей не обошлось без жертв: 26 раненых и 11 погибших, 5 из которых дети. После этого автогонку запретили. В начале сороковых «Милле Милья» перенесли на закрытую арену в 100 км, но началась война и об автогонке забыли.
Второе пришествие самой опасной автогонки Италии случилось в 1947 году. В следующем году победа досталась экипажу «Феррари». Автомобили Энцо Феррари еще надолго останутся неоспоримыми чемпионами «Милле Милья». Автогонка стала известной во всем мире, и участие в ней самой по себе подчеркивало престиж автомобилей и их экипажей.
Итальянцы изъездили свою знаменитую трассу вдоль и поперек и знали все подводные камни. Это долгое время помогало им одерживать победу за победой. Однако британцы в 1955 году решили эту проблему: они ознакомились с маршрутом заранее и составили подробнейшую карту. Тактика возымела действие, и пилот Стирлинг Мосс выиграл автогонку.
Увы, как и на любой рискованной автогонке, на «Милле Милья» периодически гибли гонщики. За первую половину 50-х годов опасный спорт унес жизни 23 человек. В 1957 году наступил своеобразный апогей трагичности: погибли и пострадали сразу несколько экипажей, а также болельщики.
Началось все с того, что Жан Бера попал в аварию еще на тестах перед стартом. У экс-чемпиона Стирлинга Мосса заклинило педаль тормоза. Сошел с дистанции и Ганс Германн. Трассу делили итальянцы. Более старый «Мазерати» Джорджо Скарлатти уступал новеньким «Феррари», так что основная борьба разыгралась между ними.
За рулем одной из машин сидел испанец Альфонсо де Портаго. Стараясь оторваться от конкурентов, он сэкономил время и не заменил шины на пит-стопе. В результате изношенная резина взорвалась и автомобиль влетел в столб. Машину отбросило в толпу зрителей с такой силой, что гонщика выбросило наружу. Он погиб, также трагедия унесла жизнь штурмана и 9 болельщиков. Через три дня власти распорядились запретить автогонку.
После запрета скоростной автогонки поклонники автомобильного спорта стали проводить обычный пробег с соблюдением правил движения и скоростного режима. Это уже не вызывало былого азарта, и такой вариант «Милле Милья» не прижился.
В конце прошлого века автогонку возродили вновь, уже как парад ретроавтомобилей, которые принимали участие в старых скоростных заездах. В этом виде «Милле Милья» существует до сих пор. Теперь это не только красивое, но и безопасное зрелище.
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