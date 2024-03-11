Магические места России, которые исполняют желания

Еще одно магическое место в России находится в Геленджике, в Куприяновом ущелье — это древние дольмены. Никто не может дать точный ответ на вопрос, кто и когда их здесь построил, однако известно, что дольмены исполняют желания. Причем каждый из них (всего дольменов пять) отвечает за определенную сферу жизни — успех, денежный достаток, здоровье, личную жизнь, творческую реализацию. Необходимо будет выбрать тот дольмен, который связан с желанием, подойти к нему, положить внутрь руку, закрыть глаза и в течение некоторого времени визуализировать свою мечту.