Магические места России, которые исполняют желания

Posted 11 марта, 14:20
Published 11 марта, 14:20
Modified 9 сентября, 19:55
Updated 9 сентября, 19:55
Принято считать, что правильно загаданное, то есть четко сформулированное, желание — это ключ к его исполнению. Однако важно также и загадать желание в правильном месте — в магическом. Выбирайте подходящее место в России и отправляйтесь туда, если о чем-то давно и всерьез мечтаете.
Напрудная башня Новодевичьего монастыря в Москве считается загадочным местом. Чтобы понять, почему она имеет такую репутацию, можно погрузиться в ее историю: в свое время в монастыре заточили Софью, сестру Петра Великого. Женщина спрыгнула с башни — как гласит легенда, причиной стала неразделенная любовь. С тех пор Софья исполняет желания тех, кто приходит к ее башне с просьбами.
Как загадать желание возле Напрудной башни? Необходимо посетить это магическое место, дотронуться до башни обязательно левой рукой, произнести желание трижды и попросить Софью помочь в его исполнении. Особенно часто сбываются загаданные в этом магическом месте желания, связанные с личной жизнью.
Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде — еще одно мистическое место, которое, как принято считать, исполняет желания. Однако придется в буквальном смысле попотеть, то есть пройти более 500 ступеней, попутно прощая нанесенные обиды, оставляя в прошлом все плохое. После этого, как гласят местные поверья, желание исполнится.
В Крыму немало магических мест, одно из них — колокол в Херсонесе Таврическом. Согласно одной из легенд, в основании колокола есть особые проводники энергии космоса — менгиры. Чтобы желание исполнилось, его нужно загадать, предварительно встав под колокол. Желание потребуется произнести вслух — четко и громко.
Дом с ротондой на Гороховой улице входит в перечень самых известных магических мест Санкт-Петербурга. Это место — портал в параллельный мир, и, согласно некоторым легендам, здесь находился масонский алтарь. Чтобы загадать желание, необходимо прийти в магическое место, то есть в дом по адресу: улица Гороховая, 57, зайти в парадную, встать по центру ротонды и произнести желаемое вслух.
Еще одно магическое место в России находится в Геленджике, в Куприяновом ущелье — это древние дольмены. Никто не может дать точный ответ на вопрос, кто и когда их здесь построил, однако известно, что дольмены исполняют желания. Причем каждый из них (всего дольменов пять) отвечает за определенную сферу жизни — успех, денежный достаток, здоровье, личную жизнь, творческую реализацию. Необходимо будет выбрать тот дольмен, который связан с желанием, подойти к нему, положить внутрь руку, закрыть глаза и в течение некоторого времени визуализировать свою мечту.
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