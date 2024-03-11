Ивлеева, Галич и другие звезды, которые экстремально похудели в 2023 году

Другая не менее популярная блогерша, телеведущая и бизнесвумен Ида Галич тоже периодически борется с лишним весом. Она призналась, что очень сильно поправилась во время беременности и рождения сына Леона в 2020 году. В общей сложности звезда набрала 22 килограмма. И только в 2023 году Галич наконец всерьез взялась за себя, похудела, обрела долгожданную стройность и стала носить вещи желанного размера. Ида призналась, что разрешает себе есть все, но понемногу, главное, чтобы превалировала зелень в рационе. Также она занимается йогой и танцами на пилоне.