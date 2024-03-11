Ивлеева, Галич и другие звезды, которые экстремально похудели в 2023 году

Posted 11 марта, 12:23
Published 11 марта, 12:23
Modified 9 сентября, 19:54
Updated 9 сентября, 19:54
Блогерша удивила преображением осенью прошлого года. В сентябре она выложила фото до и после похудения, отметив, что скинула 14 килограммов. Снимки поразили ее подписчиков. Так сильно экс-ведущая шоу «Орла и решки» не худела даже после развода с рэпером Элджеем. Постройневшая звезда заявила, что убрала все вредные перекусы, ела огурцы, зелень и белок. А также ей помогли прийти в форму съемки в кино, а именно активность на съемочной площадке.
Другая не менее популярная блогерша, телеведущая и бизнесвумен Ида Галич тоже периодически борется с лишним весом. Она призналась, что очень сильно поправилась во время беременности и рождения сына Леона в 2020 году. В общей сложности звезда набрала 22 килограмма. И только в 2023 году Галич наконец всерьез взялась за себя, похудела, обрела долгожданную стройность и стала носить вещи желанного размера. Ида призналась, что разрешает себе есть все, но понемногу, главное, чтобы превалировала зелень в рационе. Также она занимается йогой и танцами на пилоне.
Летом 2023 года певица Бьянка показала постройневшую фигуру в купальнике на отдыхе и сообщила, что похудела на 12 килограммов. До этого поклонники всерьез озаботились внешним видом кумира, которая сильно располнела, у нее появились отеки. Певица объяснила такое преображение тем, что в ее организме произошел гормональный сбой. Ей пришлось пройти серьезное обследование, а потом долго лечиться. Все это привело к быстрому набору лишнего веса.
Рэпер Джиган, которого стали всерьез хейтить за лишний вес, в 2023 году ошеломил фанатов сенсационным похудением. Артист сбросил 40 килограммов буквально за несколько месяцев, за что его тут же назвали мистером Оземпиком. Однако Джиган отрицает тот факт, что худеть ему помогали препараты. По его словам, все благодаря спорту, физическим нагрузкам и правильному питанию.
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