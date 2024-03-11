Инвестиции в продление жизни: кто из бизнесменов борется за бессмертие человека

Миллиардер буквально одержим идеей продления жизни и вечной молодости. Он тратит сотни миллионов долларов на различные проекты, занимающиеся технологиями долголетия. К примеру, один из таких проектов называется Ambrosia. Суть его разработок в том, чтобы вливать в кровь пожилых людей плазму молодых. Таким образом достигается эффект омоложения организма. Методика получила название «парабиоз» и уже пользуется большим успехом. Сам Питер Тиль тоже применят ее много лет.