Инвестиции в продление жизни: кто из бизнесменов борется за бессмертие человека

Posted 11 марта, 14:00
Published 11 марта, 14:00
Modified 9 сентября, 19:54
Updated 9 сентября, 19:54
Создатель «Амазона» вложился в стартап предпринимателя Юрия Мильнера Altos Labs три миллиарда долларов. Компания занимается изучением природы клеток с целью «запрограммировать» их на омоложение и тем самым продлить человеческую жизнь.
«Наша миссия — восстановить клеточное здоровье и устойчивость к болезням, травмам и инвалидности, которые возникают на протяжении всей жизни», — говорится на корпоративном сайте Altos Labs.
Миллиардер буквально одержим идеей продления жизни и вечной молодости. Он тратит сотни миллионов долларов на различные проекты, занимающиеся технологиями долголетия. К примеру, один из таких проектов называется Ambrosia. Суть его разработок в том, чтобы вливать в кровь пожилых людей плазму молодых. Таким образом достигается эффект омоложения организма. Методика получила название «парабиоз» и уже пользуется большим успехом. Сам Питер Тиль тоже применят ее много лет.
Создатель нейросети ChatGPT поддерживает проект Retro BioSciences, который ставит перед собой вполне реальную цель — продлить здоровый и активный период жизни человека на 10 лет. Ученые проекта ведут ряд исследований в сфере «клеточного перепрограммирования», считая, что это самое перспективное направление в науке о продлении жизни. Успех исследований позволит создать первое в мире «лекарство от смерти», считают в Retro BioSciences. Специалисты не сомневаются, что старение можно повернуть вспять.
Дэвид — ученый-биотехнолог и крупный бизнесмен из США. Его компания Unity Biotechnology работает над созданием лекарственных препаратов, которые воздействует на стареющие клетки организма (сенесцентные), поражает их и тем самым продлевает жизнь человека. В своих исследованиях ученых исходят из того, что чрезмерное накопление сенесцентных клеток вредно для человека, оно способствует старению и хроническому воспалению организма.
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