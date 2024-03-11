Где отдохнуть в России не хуже, чем за границей

Posted 11 марта, 19:16
Published 11 марта, 19:16
Modified 9 сентября, 19:55
Updated 9 сентября, 19:55
Одновременно с этим в России активно развивается внутренний туризм, и в настоящее время многие предпочитают любоваться на красивые города и уникальную природу, не выезжая за пределы страны. Из этой статьи вы узнаете, где в России можно отдохнуть не хуже, чем за рубежом.
Санкт-Петербург называют не только городом на Неве и культурной столицей России, но и Северной Венецией. Как и в итальянской Венеции, здесь можно проплыть на лодке по каналам, наслаждаясь красивыми видами городской панорамы. А еще многие туристы, которые едут сюда отдохнуть, специально стараются посетить Санкт-Петербург в период с конца мая до середины июля, когда над городом опускаются белые ночи.
Золотой Рог есть не только в Стамбуле, но и во Владивостоке. Только в Турции залив с таким названием впадает в пролив Босфор в месте его соединения с Мраморным морем и проходит через город, разделяя его европейскую часть на северную и южную.
Однако жители России, которые едут в Турцию отдохнуть и ознакомиться с достопримечательностями, вполне могут найти такую же акваторию в своей стране.
Золотой рог в России — это узкая бухта, расположенная севернее пролива Босфор Восточный Японского моря, по обоим берегам которой раскинулся административный центр Приморья. Здесь имеются порты и судоремонтные предприятия, а противоположные берега бухты соединяет Золотой мост. Так что, если вы соберетесь отдохнуть вблизи российского Золотого Рога, здесь тоже есть на что посмотреть.
Хорватское Blue lake неподалеку от города Имотски в Хорватии и Голубые озера Кабардино-Балкарии в России похожи как оттенками воды, так и окружающими их пейзажами. Наиболее интересный и необычный водоем из пяти кабардино-балкарских озер — Церик-Кель. Он считается вторым по глубине карстовым озером на планете, при том что точное расстояние от поверхности озера до его дна не установлено до сих пор.
Кроме того, Голубые озера есть и в Казани. С 1972 года они получили статус памятника природы, а в 1994 году территория, где расположена система озер, стала заповедником. Так что если вы решите вместо Хорватии отдохнуть в Республиках Кабардино-Балкария и Татарстан России, вы об этом точно не пожалеете.
Меловые скалы в городе Этрете, расположенном на атлантическом побережье Франции, пользуются большой популярностью у туристов благодаря ошеломляюще красивым видам, открывающимся с высоты скал. Но в России тоже есть белая скала — она возвышается на берегу реки Биюк-Карасу в Белогорском районе центральной части Крыма, возле села Белая Скала, и многие едут сюда, чтобы посмотреть на нее и просто отдохнуть на природе.
Это не только внушительная природная конструкция, но и «натура» для кино: именно здесь снимали «Человека с бульвара Капуцинов», «Код апокалипсиса» и др. А еще белые скалы есть на мысе Тарханкут на западе Крыма — они попали в кадр на съемках «Пиратов XX века» и «Человека-амфибии». И если вы решите отдохнуть именно здесь, вы сможете узнать об этом месте еще много интересно.
Долина Хейкадалюр на юге Исландии славится своими гейзерами и горячими источниками, в числе которых красивое синее озеро Блези. Кроме того, в северной части долины расположен водопад Гюдльфосс, также известный своей красотой, и многие едут сюда не просто отдохнуть, но и увидеть местные достопримечательности.
А вот те, кто планирует отдохнуть в России на Камчатке, смогут увидеть вулканы, черные пляжи, заповедники и Долину гейзеров — не менее знаменитую, чем долина Хейкадалюр. Струи воды из горячих источников, температура в которых может доходить до +90 с лишним градусов Цельсия, зимой удивительным образом сочетаются со снегом, который лежит буквально в нескольких метрах от гейзеров.
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