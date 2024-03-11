Где отдохнуть в России не хуже, чем за границей

Это не только внушительная природная конструкция, но и «натура» для кино: именно здесь снимали «Человека с бульвара Капуцинов», «Код апокалипсиса» и др. А еще белые скалы есть на мысе Тарханкут на западе Крыма — они попали в кадр на съемках «Пиратов XX века» и «Человека-амфибии». И если вы решите отдохнуть именно здесь, вы сможете узнать об этом месте еще много интересно.