Где купить дешевые продукты и как их находить

Это место предназначено для оптовой закупки, обычно начиная с минимального объема в 3 килограмма на каждый товар. Часто посетители базы не могут расплатиться банковскими картами, так как здесь отсутствуют терминалы и банкоматы. Поэтому рекомендуется заранее позаботиться о наличных средствах. Для удобства стоит иметь при себе от 5 до 10 тысяч рублей, лучше всего номиналами по 500 или 1000 рублей.