Где купить дешевые продукты и как их находить

Posted 11 марта, 05:28
Published 11 марта, 05:28
Modified 9 сентября, 19:52
Updated 9 сентября, 19:52
Для покупки продуктов по более низким ценам можно использовать следующие стратегии:
Планирование покупок: составьте список необходимых продуктов и придерживайтесь его, чтобы избежать соблазна покупать лишнее. Это поможет сэкономить деньги.
Покупка в крупных сетях супермаркетов: часто крупные сети предлагают акции и скидки на различные продукты. Используйте купоны и карты лояльности, чтобы получить дополнительные скидки.
Покупка сезонных продуктов: сезонные продукты часто бывают дешевле и имеют лучшее качество. Используйте возможность сезонных распродаж и акций.
Покупка оптом: если у вас есть возможность, закупайтесь продуктами оптом. Обычно цена за единицу товара ниже, если покупать большее количество.
Поиск скидок и акций: следите за рекламными буклетами, акциями и скидками в супермаркетах. Многие сети предлагают специальные предложения на определенные товары каждую неделю.
Покупка у местных производителей: часто продукция местных фермеров и производителей может быть дешевле и качественнее, чем в супермаркетах.
Использование сезонных рынков и ярмарок: посещайте местные рынки и ярмарки, где можно купить свежие продукты по низким ценам у местных производителей.
Поиск альтернативных магазинов: иногда меньшие магазины и супермаркеты предлагают более низкие цены на определенные продукты, чем крупные сети. Поэтому имеет смысл исследовать различные варианты покупок.
Плодоовощная база представляет собой обширную территорию с многочисленными торговыми павильонами, где размещены ящики с продукцией. Здесь царит неофициальная атмосфера, не предусмотрены ярлыки или ценники на товарах. Для получения информации о качестве, происхождении и стоимости продукции приходится общаться с продавцами напрямую.
Это место предназначено для оптовой закупки, обычно начиная с минимального объема в 3 килограмма на каждый товар. Часто посетители базы не могут расплатиться банковскими картами, так как здесь отсутствуют терминалы и банкоматы. Поэтому рекомендуется заранее позаботиться о наличных средствах. Для удобства стоит иметь при себе от 5 до 10 тысяч рублей, лучше всего номиналами по 500 или 1000 рублей.
Можно предусмотреть собственную форму сотрудничества, которая называется «кооперативом». Участники по очереди отправляются на плодоовощную базу. Перед выездом каждый из них передает ответственному свой список покупок. Этот человек затем закупается на всех участников и развозит продукцию по домам. Вместе с продуктами он прикладывает чек с указанием суммы, которую нужно перевести ему на карточку.
На плодоовощной базе обычно продают продукцию оптом, весом от 10 до 18 килограмм. Там также есть розничные павильоны, где цены немного выше, но можно купить меньшее количество товара, например, 2 килограмма бананов вместо 20-килограммового ящика.
Разделите ваши финансы на периоды: неделю, месяц или год — в зависимости от вашей предпочтительной стратегии управления бюджетом. Например, вы установили себе лимит расходов на еду в 30 тысяч рублей в месяц. Это означает, что ежедневно вам доступно не более 1000 рублей на питание. Следовательно, если вы потратили вчера 2000 рублей на продукты, сегодня следует воздержаться от дополнительных трат.
Сначала может показаться сложным ограничивать свои расходы, но постепенно вы осознаете, насколько много можно сэкономить. Для более эффективного контроля над финансами рекомендуется некоторое время записывать все расходы на продукты или отслеживать их с помощью банковского приложения. Вы удивитесь суммам и, возможно, захотите их сократить.
Еще более жесткий подход — использование наличных. С деньгами, которые вы видите и держите в руках, гораздо труднее расстаться, чем с электронными средствами. Если вы решили, что не хотите тратить в магазине более тысячи рублей, возьмите с собой только эту сумму.
Теперь можно легко сравнивать цены на продукты. Практически каждая крупная сеть, такая как «Магнит», «Лента», «Пятерочка» и другие, имеет собственное приложение, в котором можно ознакомиться с ценами на нужные товары и узнать их наличие.
Однако это также может быть утомительным — постоянно открывать приложения, проверять цены, запоминать и сравнивать их…
Существуют приложения, которые собирают всю информацию в одном месте. Можно узнать наличие и сравнить цены в магазинах без необходимости многочасовых поисков.
Вам просто нужно ввести название продукта в поисковой строке. И вы сразу увидите, где его можно приобрести, какие варианты доступны на данный момент, и в каком магазине его стоимость ниже.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14