5 главных правил соло-путешествия по Турции

Posted 11 марта, 19:53
Published 11 марта, 19:53
Modified 9 сентября, 19:56
Updated 9 сентября, 19:56
Подробнее обо всем этом вы узнаете из нашей статьи.
Для путешествия в Турцию — как самостоятельного, так и в составе тургруппы — россиянам не требуется оформлять визу. Без этого документа на территории государства разрешается находиться до 180 дней в течение полугода, а непрерывный безвизовый срок пребывания в Турции составляет 30 дней. Нарушителям визового режима грозит штраф или временный запрет на въезд в страну.
Что же касается финансового вопроса, то из-за санкций в Турции не работают выпущенные в России карты Visa, Mastercard, American Express и JCB, а также «Мир», однако можно воспользоваться картами, выпущенными в других странах ближнего зарубежья. Бывалые туристы рекомендуют брать с собой в путешествие наличку в долларах (ее можно выгодно обменять на местную валюту).
Кроме того, в самостоятельном или групповом путешествии по Турции можно использовать карту UnionPay российского банка, который не под санкциями (Россельхозбанк, Газпромбанк и др.).
При самостоятельном путешествии по Турции отель лучше всего бронировать заранее онлайн — на специализированных сайтах. Это надежнее, чем подыскивать жилье на месте, а также в итоге выйдет дешевле, так как, если снимать номер по приезде, стоимость проживания будет больше, чем при предварительном бронировании.
Если вы решили отправиться в самостоятельное путешествие по Турции, желательно не экономить на оформлении страховки. Теоретически этот пункт необязателен, и при пересечении границы про наличие страховки у туристов не спрашивают, но стоимость полиса на фоне всех остальных расходов на поездку невысока, а вам будет спокойнее.
Если вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по Турции впервые, вам следует непременно побывать в Стамбуле — городе с многовековой историей и красивейшими историческими и культурными памятниками.
А если вы планируете самостоятельное путешествие на один из турецких курортов, эксперты рекомендуют остановить выбор на одном из следующих городов: Анталья, Аланья, Бодрум, Мармарис, Ичмелер и Кушадасы. Бывалые путешественники отмечают, что в этих курортных городах чисто, красиво и множество достопримечательностей.
Как правило, у туристов во время самостоятельного путешествия по Турции или турпоездки в составе организованной группы не возникает проблем с общением, так как население Турции хорошо владеет английским — по крайней мере, жители центральной части страны.
Кроме того, необходимо помнить: вы не у себя дома, а в гостях, поэтому нужно придерживаться правил поведения, принятого в принимающей стране. Например, в Турции женщинам-туристкам не следует садиться рядом с мужчинами в общественном транспорте или при встрече здороваться с ними за руку, а еще представителям обоего пола желательно не носить слишком открытую одежду в общественных местах.
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