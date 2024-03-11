5 главных правил соло-путешествия по Турции

Кроме того, необходимо помнить: вы не у себя дома, а в гостях, поэтому нужно придерживаться правил поведения, принятого в принимающей стране. Например, в Турции женщинам-туристкам не следует садиться рядом с мужчинами в общественном транспорте или при встрече здороваться с ними за руку, а еще представителям обоего пола желательно не носить слишком открытую одежду в общественных местах.