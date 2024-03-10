В Турции это жилье запрещено законом, а в России — нарасхват под ипотеку

Одним из главных недостатков студий является их высокая стоимость за квадратный метр по сравнению с другими типами квартир. Студии могут стоить значительно дороже за квадратный метр, чем двухкомнатные или трехкомнатные квартиры в том же комплексе. Это может создавать определенные сложности для покупателей, особенно при оценке их инвестиционной привлекательности.