В Турции это жилье запрещено законом, а в России — нарасхват под ипотеку

Posted 10 марта, 14:48
Published 10 марта, 14:48
Modified 9 сентября, 19:52
Updated 9 сентября, 19:52
Малометражные квартиры и квартиры-студии стали трендом не только в России, но и во многих развитых странах. В сентябре 2023 года в новостройках Москвы средняя площадь студий составляла 24,2 квадратных метра. Это на 13,3% меньше, чем пять лет назад.
Стоимость жилья также значительно выросла. За ту же пятилетку средняя цена за квадратный метр увеличилась на 91% и составляет сейчас 364,2 тысячи рублей. Что влияет на развитие этого сегмента жилья рассказала эксперт по недвижимости Алена Прохновская.
По мнению Алёны Прохновской, современные тенденции на рынке жилья свидетельствуют о растущей популярности студий и однокомнатных квартир. Это явление, по ее словам, связано не только с желанием жителей стремиться к минимализму, но и с практическими соображениями.
«Мы наблюдаем, что покупатели все чаще предпочитают приобретать однокомнатные квартиры и студии, а не двухкомнатные или трехкомнатные апартаменты», — отмечает эксперт.
Это обусловлено, в первую очередь, более низкими ежемесячными платежами по такому жилью, которые оказываются более доступными для среднестатистического покупателя.
Также стоит обратить внимание на ограничения, которые накладываются государством на программы поддержки жилищного кредитования. Лимит по господдержке и по семейной ипотеке составляет 6 миллионов рублей. Только эту сумму можно взять по этой ипотеке в кредит. Остальное нужно добирать первым взносом собственными средствами. Это ограничение делает приобретение крупных квартир недоступным для многих семей.
Вместе с тем Прохновская признает, что студии не всегда являются оптимальным вариантом проживания, особенно для семей с детьми.
«Однако студии имеют свои преимущества, особенно с точки зрения аренды. Они часто сдаются как гостиничные номера и могут принести владельцам хороший доход», — отмечает она.
Одним из главных недостатков студий является их высокая стоимость за квадратный метр по сравнению с другими типами квартир. Студии могут стоить значительно дороже за квадратный метр, чем двухкомнатные или трехкомнатные квартиры в том же комплексе. Это может создавать определенные сложности для покупателей, особенно при оценке их инвестиционной привлекательности.
Однако эксперт Прохновская выражает оптимизм относительно дальнейшего развития рынка недвижимости.
«В некоторых странах, например, в Турции, студии запрещены законодательно из-за их непригодности для проживания. Возможно, если правительство обратит внимание на эту проблему и начнет регулировать рынок, это может привести к увеличению предложения на рынке, включая более доступные по цене однокомнатные квартиры», — заключает она. «Это, в свою очередь, может снизить спрос на студии и способствовать более равномерному распределению жилья среди населения».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14