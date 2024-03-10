6 бюджетных садовых дорожек, которые спасут от весенней грязи

Posted 10 марта, 06:51
Published 10 марта, 06:51
Modified 9 сентября, 19:52
Updated 9 сентября, 19:52
С приходом весны не так-то легко ходить между грядками и клумбами, так как земле придется еще долго сохнуть. Но и в летний сезон при отсутствии хороших тропинок и поливе огорода налипшие к обуви комки грязи утяжеляют каждый шаг. Эту проблему можно раз и навсегда решить укладкой садовых дорожек.
Садовые дорожки это одна из проблем всех дачников, которые понимают их практическую необходимость, но вечно отодвигают обустройство на потом. Однако, когда люди поскальзываются на мокрой земле или приносят к дому грязь, каждый раз вспоминают о проблеме отсутствия дорожек.
Дорожки, в свою очередь, делают участок понятным, зонируют различные участки, а также создают чистоту и внешнюю опрятность огорода. Мы нашли идеи для вдохновения, а также советы дизайнера, которые дают подсказки как лучше сделать дачные дорожки.
Самый дешевый материал, из которого можно сделать дорожную насыпь. Единственное, чтобы мелкий гравий не рассыпался по краям и всему участку нужно предварительно вкопать окантовку, которая может быть из любого материала — ленты-ПВХ, кирпича или булыжников.
Посадка более высоких растений на садовой дорожке создает более привлекательный вид. Единый бордюр из булыжника с обеих сторон также помогает очертить дорожку. Разнообразная цветовая гамма привлекает вас еще больше!
Еще один распространенный материал, который отличается выгодной ценой и легким весом. Для обустройства дорожки из древесной щепы понадобится бордюрная лента. Минусом такого материала является относительная недолговечность, необходимость толстого слоя и регулярное пополнение дорожек щепой.
Еще одним бюджетным вариантом может стать дорожка из разобранных поддонов. Плюсом такого материала является одинаковых размер досок, которые легко уложить на землю. Главное, перед укладкой выровнять участок во избежание неприятных ситуаций.
Лучшим вариантом укладки такой дорожки станет предварительная насыпь из гравия, которая спасет дерево от воды.
В строительных магазинах продаются различные пластиковые формы для заливки дорожки из бетона. Это один из самых удачных и быстрых вариантов строительства крепкой и долговечной тропинки. Для ее создания понадобится несколько мешков цемента, песок и вода. За пару выходных на даче вы можете уложить брусчатку по всему участку.
Если на участке имеются валуны или камни-пластушки, то считайте невероятно повезло. Они позволяют сделать «природную» дорожку, которая будет долговечной и органично вписываться в окружающую растительность. Такие дорожки могут быть как с щебнем, галькой, щепой или газоном.
Еще один долговечный способ улучшить свою дачу — возвести дорожку из кирпича. Такой материал может валяться на участке от разрушенной постройки. Единственная сложность, укладка кирпича требует подготовленную поверхность, которую лучше всего просыпать песком.
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