6 бюджетных садовых дорожек, которые спасут от весенней грязи

С приходом весны не так-то легко ходить между грядками и клумбами, так как земле придется еще долго сохнуть. Но и в летний сезон при отсутствии хороших тропинок и поливе огорода налипшие к обуви комки грязи утяжеляют каждый шаг. Эту проблему можно раз и навсегда решить укладкой садовых дорожек.