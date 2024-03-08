Выход фантастического фильма с Анастасией Ивлеевой «Мальвина» оказался под угрозой

По сюжету молодая девушка Вася считает, что ее жизнь идет под откос и почти теряет смысл жизни. Но на помощь разочаровавшейся героине приходит воображаемая подруга, которую она выдумала еще в детстве. Подруга выглядит как Мальвина из знаменитой сказки — те же фиолетовые волосы и яркие платья, но характер у нее отнюдь не смиренный.