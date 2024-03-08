Выход фантастического фильма с Анастасией Ивлеевой «Мальвина» оказался под угрозой

Posted 8 марта, 11:30
Published 8 марта, 11:30
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Авторы позиционировали кинопроект «Мальвина» в жанре городской сказки — доброго, смешного и порой наивного фильма, рассказывающего историю девушки, запутавшейся в жизни.
Съемки фэнтезийного проекта начались в июле прошлого года и продолжались в течение полутора месяцев. В них участвовали популярные молодые звезды отечественного кино — Аристарх Венес, Сауле Юсупова, Марина Васильева, Никита Ефремов. На одну из главных ролей была приглашена и ныне скандально известная Анастасия Ивлеева, которая, собственно, и предстала в образе Мальвины.
По сюжету молодая девушка Вася считает, что ее жизнь идет под откос и почти теряет смысл жизни. Но на помощь разочаровавшейся героине приходит воображаемая подруга, которую она выдумала еще в детстве. Подруга выглядит как Мальвина из знаменитой сказки — те же фиолетовые волосы и яркие платья, но характер у нее отнюдь не смиренный.
Сама Ивлеева описывала свою героиню как дерзкую хулиганку, эксцентричную и со своеобразным чувством юмора. Но именно эти качества помогают Мальвине встряхнуть Васю и заставить девушку поверить в себя.
Ни онлайн-кинотеатры, ни прокатные компании никак не комментируют тот факт, что картина снята с проката. Пресс-служба компании «Марс Медиа», которая занималась производством киноленты, также отказалась от комментариев, заявив лишь, что прокат перенесен на другую дату. При этом причина переноса и новая дата выхода фильма на экран тоже не были оглашены.
СМИ предполагают, что в переносе проката, как и во всех «бедах» Ивлеевой за последнее время, виновата изрядно нашумевшая «голая» вечеринка, устроенная блогершей в конце минувшего года.
Сама Ивлеева никак не комментирует отмену проката. А вот российские кинофанаты отмечают несправедливость такой ситуации — ведь из-за отмены киноленты пострадает не только злосчастная блогерша, но и другие люди, работавшие над фильмом и участвовавшие в нем.
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