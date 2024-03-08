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Posted 8 марта, 09:00

Published 8 марта, 09:00

Modified 9 сентября, 19:49

Updated 9 сентября, 19:49

Как выбрать хорошего косметолога: рекомендации экспертов

Как выбрать косметолога и от каких процедур стоит отказаться

8 марта 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать хорошего косметолога: рекомендации экспертов
Какому косметологу можно доверить свое лицо без риска? Как выбрать хорошего специалиста и не нарваться на дилетанта? Все ли косметологические процедуры одинаково безопасны?

4 признака хорошего косметолога

Выбирая косметолога, опирайтесь на отзывы и рекомендации на публичных ресурсах. Можно подобрать хорошего специалиста, опираясь на чек-лист, представленный ниже.

Уровень клиники

Хороший косметолог работает в солидной клинике, имеющей лицензию и соблюдающей санитарно-эпидемиологические и другие нормы. Не стоит выбирать специалиста, предлагающего услуги на дому, в съемном офисе и в чем-то подобном. Если вы выбрали определенный салон красоты, то убедитесь, что он имеет лицензию.

Квалификация клиники и косметолога

Не стесняйтесь спрашивать косметолога об образовании — выбирать нужно только специалистов с медицинским образованием, наличием сертификатов по косметологии и дерматовенерологии. Также проверьте наличие лицензии у клиники — это можно сделать в реестре Росздравнадзора.

Пациент вправе попросить у клиники список манипуляций, которые она имеет право проводить. Для каждой такой манипуляции тоже должна существовать отдельная лицензия. Кроме того, перед тем как выбрать препараты для процедур, запрашивайте лицензии и на них.

Полноценная консультация

Косметолог должен составить подробный анамнез клиента — так же, как любой врач. Он обязательно должен расспросить о хронических и перенесенных заболеваниях, имеющихся аллергических реакциях на препараты. Прежде чем выбрать и предложить процедуру, специалист должен предупредить об имеющихся противопоказаниях и побочных эффектах манипуляции.

Квалифицированный специалист должен составить понятный план лечения и подробно объяснить, зачем необходима та или иная процедура. Хороший косметолог не теряет связь с пациентом после манипуляции — всегда готов проконсультировать клиента и помочь решить вопрос.

Внешние признаки

Выбирайте специалиста, который общается на профессиональном языке: он должен подробно объяснять весь процесс проведения процедуры, оперируя специальными терминами. Слова «вот тут сейчас проделаем это» звучат в речи некомпетентного косметолога.

Обратите внимание на стерильность инструментов, хорошую освещенность и вентиляцию помещения. Инвазивная процедура не должна проводиться в общем помещении — для нее всегда существует отдельный кабинет.

Что должно насторожить при выборе косметологаЧто должно насторожить при выборе косметолога
Что должно насторожить при выборе косметолога. Фото: Изображение Midjourney

Что должно насторожить при выборе косметолога

Когда вы будете выбирать косметолога, обратите внимание на его поведение и речь. Какие фразы и действия должны насторожить:

  • «Легко исправлю любую проблему за одну процедуру».
  • Предлагает подозрительно низкий прайс.
  • «Не ешьте сладкое (мучное, молочное), и всё само пройдет».
  • Фотошопит результаты своей работы.
  • «Наладится половая жизнь, исчезнут прыщи».
  • Критикует, а не предлагает устранить проблему.
  • «Я сам знаю, что вам нужно делать (не обращает внимание на проблему и просьбу клиента, не задает вопрос — „Что беспокоит?“.
  • Не проводит консультацию — „У нас нет времени на разговоры, приходите, всё сделаем“.
  • Презентует „авторскую методику“ — не соблюдает принятые протоколы лечения.

Какие процедуры можно считать бесполезными и опасными

Выбирая процедуру, учитывайте, что на целесообразность ее проведения влияет возраст человека и состояние его здоровья.

Например, хороший косметолог никогда не посоветует выбрать клиентам старше 35 лет неинвазивные поверхностные процедуры, а пациентам с заболеваниями щитовидной железы сделать филлеры. Буккальный массаж может привести к травмам у пациентов с тонкой кожей, а вакуумная чистка показана только людям с жирной кожей и широкими порами.

#Красота#Квалификация#Все материалы авторов#Косметолог#Консультация#Внешние признаки#Клиника
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