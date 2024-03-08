Как выбрать косметолога и от каких процедур стоит отказаться

Posted 8 марта, 09:00
Published 8 марта, 09:00
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Выбирая косметолога, опирайтесь на отзывы и рекомендации на публичных ресурсах. Можно подобрать хорошего специалиста, опираясь на чек-лист, представленный ниже.
Хороший косметолог работает в солидной клинике, имеющей лицензию и соблюдающей санитарно-эпидемиологические и другие нормы. Не стоит выбирать специалиста, предлагающего услуги на дому, в съемном офисе и в чем-то подобном. Если вы выбрали определенный салон красоты, то убедитесь, что он имеет лицензию.
Не стесняйтесь спрашивать косметолога об образовании — выбирать нужно только специалистов с медицинским образованием, наличием сертификатов по косметологии и дерматовенерологии. Также проверьте наличие лицензии у клиники — это можно сделать в реестре Росздравнадзора.
Пациент вправе попросить у клиники список манипуляций, которые она имеет право проводить. Для каждой такой манипуляции тоже должна существовать отдельная лицензия. Кроме того, перед тем как выбрать препараты для процедур, запрашивайте лицензии и на них.
Косметолог должен составить подробный анамнез клиента — так же, как любой врач. Он обязательно должен расспросить о хронических и перенесенных заболеваниях, имеющихся аллергических реакциях на препараты. Прежде чем выбрать и предложить процедуру, специалист должен предупредить об имеющихся противопоказаниях и побочных эффектах манипуляции.
Квалифицированный специалист должен составить понятный план лечения и подробно объяснить, зачем необходима та или иная процедура. Хороший косметолог не теряет связь с пациентом после манипуляции — всегда готов проконсультировать клиента и помочь решить вопрос.
Выбирайте специалиста, который общается на профессиональном языке: он должен подробно объяснять весь процесс проведения процедуры, оперируя специальными терминами. Слова «вот тут сейчас проделаем это» звучат в речи некомпетентного косметолога.
Обратите внимание на стерильность инструментов, хорошую освещенность и вентиляцию помещения. Инвазивная процедура не должна проводиться в общем помещении — для нее всегда существует отдельный кабинет.
Когда вы будете выбирать косметолога, обратите внимание на его поведение и речь. Какие фразы и действия должны насторожить:
Выбирая процедуру, учитывайте, что на целесообразность ее проведения влияет возраст человека и состояние его здоровья.
Например, хороший косметолог никогда не посоветует выбрать клиентам старше 35 лет неинвазивные поверхностные процедуры, а пациентам с заболеваниями щитовидной железы сделать филлеры. Буккальный массаж может привести к травмам у пациентов с тонкой кожей, а вакуумная чистка показана только людям с жирной кожей и широкими порами.
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