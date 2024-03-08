Гид по самым известным событиям Санкт-Петербурга в 2024 году

Posted 8 марта, 14:00
Published 8 марта, 14:00
Modified 9 сентября, 19:50
Updated 9 сентября, 19:50
Это событие запланировано на 28 апреля — 1 мая 2024 года. Оно знаменует открытие туристского сезона — 2024 в Санкт-Петербурге. Все желающие смогут посетить знаменитые российские ледоколы, пришвартованные на набережной Лейтенанта Шмидта.
С мая по сентябрь 2024 года гости и жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать зрелищное шоу, при котором Дворцовый мост будет разводиться под определенную музыку: классические композиции, джаз, национальные мелодии российских регионов.
Любители книг не должны пропустить главное книжное событие года — Книжный салон будет проводиться с 16 по 19 мая. В это время можно не только встретиться с любимыми писателями и ознакомиться с книжными новинками. Мероприятие включает в себя выступление музыкальных и творческих коллективов.
Продолжением фестиваля станут «Книжные аллеи», которые можно будет посетить с июня по сентябрь.
Музыкально-флористическое событие запланировано на 18 и 19 мая 2024 года. К этому дню на Елагином острове высаживают более ста тысяч луковиц тюльпанов. В дни фестиваля на ступеньках Елагинского дворца выступят знаменитые творческие коллективы, прозвучат произведения классиков и современных композиторов.
Главным событием 2024 года для жителей Санкт-Петербурга станет День города. Традиционно масштабные праздничные мероприятия проходят 27 мая на Дворцовой площади. В программе — концерты лучших современных исполнителей, светомузыкальное и пиротехническое шоу.
Масштабный молодежный музыкальный фестиваль будет проходить 1 июня на «Газпром Арене». В театрализованном шоу примут участие современные вокальные и танцевальные коллективы.
Одно из ярких июньских событий Санкт-Петербурга, привлекающее сотни выпускников со всей страны. Концерт с участием популярных артистов, незабываемое пиротехническое шоу на берегах Невы и выход брига с алыми парусами.
В июле туристы и горожане могут послушать шедевры оперной классики прямо под открытым небом в исполнении лучших отечественных и зарубежных солистов. Событие будет проходить на нескольких площадках — на Елагином острове, у Петропавловской крепости, в заповеднике «Царское село», в Александровском парке.
В конце сентября в Петергофе состоится традиционный осенний праздник — закрытие фонтанов. Это масштабное представление, включающее мультимедийный спектакль с трехмерными проекциями на Петергофский дворец, посвященный важным событиям и известным личностям Санкт-Петербурга.
Красочное событие, посвященное миру искусства и инноваций. Это 3D-шоу с проекциями на Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и другие крупнейшие площадки Санкт-Петербурга. Фестиваль пройдет 3 и 4 ноября.
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