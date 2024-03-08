Гид по самым известным событиям Санкт-Петербурга в 2024 году

Любители книг не должны пропустить главное книжное событие года — Книжный салон будет проводиться с 16 по 19 мая. В это время можно не только встретиться с любимыми писателями и ознакомиться с книжными новинками. Мероприятие включает в себя выступление музыкальных и творческих коллективов.