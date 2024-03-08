Что взять с собой в поездку? Маст-хэвы для комфортного путешествия

Если планируется недлительная поездка, то не стоит тащить с собой кучу техники. Достаточно будет взять смартфон и зарядку к нему. Не лишним будет и пауэрбанк, поскольку смартфоны имеют свойство разряжаться в самое неподходящее время. Не забудьте и про наушники — вы сможете послушать музыку и посмотреть фильмы в любое удобное время.