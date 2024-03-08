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Posted 8 марта, 12:30

Published 8 марта, 12:30

Modified 9 сентября, 19:49

Updated 9 сентября, 19:49

Что взять с собой в дорогу: чек-лист путешественника

Что взять с собой в поездку? Маст-хэвы для комфортного путешествия

8 марта 2024, 12:30
Фото: 1MI
Что взять с собой в дорогу: чек-лист путешественника
Мы составили универсальный список вещей, которые обязательно нужно взять в поездку. Перечень может незначительно варьироваться в зависимости от того, куда и на сколько вы едете, берете ли с собой детей или животных.

Документы и деньги

Это самый важный пункт в чек-листе необходимых вещей для путешествий. Заранее подготовьте все документы, которые пригодятся в поездке: паспорт, водительское удостоверение (если нужно), загранпаспорт (если намечается путешествие за границу), билеты, полис ОМС или другую медстраховку, банковские карты, наличные деньги.

Опытные путешественники советуют сделать копии документов, а также распечатать билеты и бронь на отель. Возьмите их с собой — это убережет вас от неприятных ситуаций в случае утери документов.

Техника и гаджеты

Если планируется недлительная поездка, то не стоит тащить с собой кучу техники. Достаточно будет взять смартфон и зарядку к нему. Не лишним будет и пауэрбанк, поскольку смартфоны имеют свойство разряжаться в самое неподходящее время. Не забудьте и про наушники — вы сможете послушать музыку и посмотреть фильмы в любое удобное время.

Работающим на удаленке пригодится в поездке ноутбук, а путешественникам за границу рекомендуется захватить универсальный переходник — в некоторых странах разъемы розеток не подходят для наших устройств.

Средства личной гигиены и косметика

Каждому путешественнику нужно взять с собой в дорогу:

  • одноразовые и влажные салфетки;
  • расческу;
  • спиртовой антисептик для рук;
  • зубную пасту и щетку;
  • дезодорант;
  • бритву (для мужчин);
  • гигиенические прокладки (для женщин);
  • набор для маникюра.

Аптечка

Соберите в поездку самые необходимые препараты и медикаменты, которые могут пригодиться в любой момент:

  • обезболивающее;
  • таблетки от укачивания;
  • от простуды;
  • от аллергии;
  • жаропонижающее;
  • от отравлений;
  • от боли и ушибов;
  • пластырь от мозолей;
  • обеззараживающее;
  • ватные диски и бинт;
  • средства от насекомых.

Нужные мелочи

Нелишним будет взять в поездку зонт, швейные принадлежности, несколько целлофановых пакетов, швейцарский нож. Любителям прогулок стоит подумать о мини-сумочке, которую можно взять с собой на экскурсию вместо объемного чемодана.

#Путешествия#Гаджеты#Косметика#Все материалы авторов#Документы#Техника#Путешествие#Личная гигиена
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