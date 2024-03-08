Что взять с собой в поездку? Маст-хэвы для комфортного путешествия

Posted 8 марта, 12:30
Published 8 марта, 12:30
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Это самый важный пункт в чек-листе необходимых вещей для путешествий. Заранее подготовьте все документы, которые пригодятся в поездке: паспорт, водительское удостоверение (если нужно), загранпаспорт (если намечается путешествие за границу), билеты, полис ОМС или другую медстраховку, банковские карты, наличные деньги.
Опытные путешественники советуют сделать копии документов, а также распечатать билеты и бронь на отель. Возьмите их с собой — это убережет вас от неприятных ситуаций в случае утери документов.
Если планируется недлительная поездка, то не стоит тащить с собой кучу техники. Достаточно будет взять смартфон и зарядку к нему. Не лишним будет и пауэрбанк, поскольку смартфоны имеют свойство разряжаться в самое неподходящее время. Не забудьте и про наушники — вы сможете послушать музыку и посмотреть фильмы в любое удобное время.
Работающим на удаленке пригодится в поездке ноутбук, а путешественникам за границу рекомендуется захватить универсальный переходник — в некоторых странах разъемы розеток не подходят для наших устройств.
Каждому путешественнику нужно взять с собой в дорогу:
Соберите в поездку самые необходимые препараты и медикаменты, которые могут пригодиться в любой момент:
Нелишним будет взять в поездку зонт, швейные принадлежности, несколько целлофановых пакетов, швейцарский нож. Любителям прогулок стоит подумать о мини-сумочке, которую можно взять с собой на экскурсию вместо объемного чемодана.
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