«В Твин Пиксе все иначе»: как изменились актеры культового сериала

Актер Майкл Онткин, как и его коллега по «Твин Пикс» Пегги Липтон (она сыграла Норму Дженнингс), был известен зрителям задолго до 1990 года. Сейчас Майклу уже почти 80 лет, и он сменил публичную жизнь актера на тихую затворническую старость, да не где-нибудь, а на Гавайях.