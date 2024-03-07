«В Твин Пиксе все иначе»: как изменились актеры культового сериала

Posted 7 марта, 12:50
Published 7 марта, 12:50
Modified 9 сентября, 19:48
Updated 9 сентября, 19:48
Девушка, вокруг убийства которой строится весь сюжет сериала «Твин Пикс». В свое время красота Шерил вызывала восхищение, а у некоторых поклонниц и зависть. Сейчас актриса, конечно, стала заметно старше, но в ней по-прежнему можно узнать яркие черты той самой Лоры.
Отличному актеру и просто красавчику Кайлу Маклахлену (он же МакЛоклен) уже перевалило за 60 лет, но он по-прежнему остается обладателем мощной мужской харизмы. И седина актеру к лицу! Недаром он всегда был любимчиком режиссера «Твин Пикс» Дэвида Линча.
Черная шевелюра актера сменилась стрижкой «под ноль», а юношеская футболка — стильным костюмом. В остальном Джеймс остался так же хорош, как во времена «Твин Пикс», разве что годы добавили ему морщин.
В девятнадцатилетней Мэдхен некоторые зрители со временем заметили черты сходства с Марией Шукшиной. Сейчас актриса «Твин Пикс» стала меньше похожа на российскую коллегу, разве что так же осветляет волосы. И это очень ей к лицу!
Красавица Одри в «Твин Пикс» была невероятно хороша. Сейчас ей уже далеко за 50, и актриса больше похожа на благообразную бабулю, чем на сериальную сердцеедку. На самом деле она просто приняла решение стареть естественно и не мучить лицо косметическими операциями.
В «Твин Пикс» двадцатидвухлетний актер исполнил роль парня Лоры Палмер. Девушки у экранов были без ума от его огромных глаз, густых волос и спортивной фигуры. Сейчас актер стал старше и солиднее, седина и морщины только украшают мужчин такого типа.
Актер Майкл Онткин, как и его коллега по «Твин Пикс» Пегги Липтон (она сыграла Норму Дженнингс), был известен зрителям задолго до 1990 года. Сейчас Майклу уже почти 80 лет, и он сменил публичную жизнь актера на тихую затворническую старость, да не где-нибудь, а на Гавайях.
Юная Донна притягивала к себе восхищенные взгляды мужской половины зрителей «Твин Пикс». Зато сейчас ее внешность скорее удивляет, чем восхищает: в погоне за красотой актриса испортила лицо многочисленными операциями.
Колоритная китаянка Джоан была признанной красавицей: в 1992 году журнал People включил ее в список самых красивых женщин мира. Чен успела попробовать себя не только в актерстве, но и в режиссуре, подтвердив расхожую фразу «талантливый человек талантлив во всем».
Актер с годами не растерял ни капли злодейского обаяния. Напротив, он столько раз играл злодеев и подлецов, что сделал фирменный «оскал» своей визитной карточкой. Сейчас Уайз живет в солнечной Калифорнии.
Этот мужчина с интересной внешностью мог бы построить отличную актерскую карьеру. Однако после съемок в «Твин Пикс» актер снялся лишь в четырех картинах, после чего перестал работать в киноиндустрии.
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