Тур отменили, с Гагариной поссорилась — как живет Инстасамка

Причиной отмены тура исполнительницы стали протесты активистов в связи с аморальными, по их мнению, текстами песен и образом рэперши. Сообщается, что в этом году Инстасамка будет выходить на сцену только в рамках клаб-шоу 18+. По словам Дарьи, она не сожалеет о случившемся и отмечает, что и сама давно хотела изменить концепт своего творчества.