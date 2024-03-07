Тур отменили, с Гагариной поссорилась — как живет Инстасамка

Posted 7 марта, 11:45
Published 7 марта, 11:45
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Инстасамка появилась на сцене шоу «Голос» без объявления. Во время исполнения трека «За деньги — да» к рэперше повернулись Полина Гагарина, Zivert и Пресняков. И лишь Антон Беляев оставил без внимания неоднозначный хит.
Девушка представилась ведущим шоу, напомнив, что Гагарина обещала придушить ее при встрече. При этом Дарья обратилась к певице на «ты» и указала на нее пальцем, пишет NEWS.ru.
Удивившись подобному обращению, Гагарина попыталась оправдать свой выпад тем, что в репертуаре Инстасамки была «какая-то жуткая песня», и ей, как матери, важно, какую музыку могут услышать ее дети.
Зотеева отметила, что уже выросла, «все исправила» и теперь «абсолютно безопасна для детей».
В сети распространились слухи о том, что на Инстасамку было подано заявление в суд за мнение о психологах, высказанное в ходе одного из интервью. Девушка заявила, что считает услуги таких специалистов скамом (мошенничеством), отметив, что лишь сам человек может справиться со своими психологическими проблемами.
По слухам, психолог по имени Ольга потребовала с рэперши 150 млн рублей, поскольку многочисленные подписчики Дарьи могут ей поверить, лишив тем самым заработка саму Ольгу и ее коллег.
Но, по словам директора Инстасамки Максима Столярова, ситуация является вымышленной.
Причиной отмены тура исполнительницы стали протесты активистов в связи с аморальными, по их мнению, текстами песен и образом рэперши. Сообщается, что в этом году Инстасамка будет выходить на сцену только в рамках клаб-шоу 18+. По словам Дарьи, она не сожалеет о случившемся и отмечает, что и сама давно хотела изменить концепт своего творчества.
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