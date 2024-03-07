newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 11:56

Published 7 марта, 11:56

Modified 9 сентября, 19:46

Updated 9 сентября, 19:46

Сказка «Летучий корабль»: когда выйдет на экраны и какими звездами порадует

7 марта 2024, 11:56
Не успели россияне насладиться веселым приключенческим фильмом «По щучьему велению», как в прокат выходит новая сказка «Летучий корабль». С 21 марта во всех кинотеатрах России можно будет посмотреть картину режиссера Ильи Учителя, о которой уже говорят, — это будет что-то феерическое.

Одноименный советский мультфильм Гарри Бардина, созданный в 1979 году, помнит и любит не одно поколение детей и взрослых. Цитаты из мультика стали крылатыми, а песни до сих пор разучивают на утренниках. Поэтому экранизацию любимой сказки ждут многие.

О чем фильм «Летучий корабль»

Фильм снят в жанре приключений, комедии, фэнтези и мелодрамы. Сюжет закручивается вокруг романтической истории царевны Забавы и молодого матроса Ивана. Но, как это часто бывает, в их планы коварно вмешиваются третьи лица. Царь хочет выдать единственную дочь замуж за Поля — богатого наследника, выросшего и воспитанного за границей. Иван понимает: чтобы помешать царским планам и быть вместе с любимой, надо увезти ее из дворца. И с помощью волшебного леса начинает строить летучий корабль, который унесет Ивана с Забавой в счастливое будущее. Фильм имеет маркировку 6+, так что рекомендуется для семейного просмотра.

Кто снимается в сказке

Исполнители главных ролей — молодые актеры, чей большой творческий путь пока еще только начинается. Ивана сыграл Александр Метелкин, который уже снимался в таких картинах, как «Перевал Дятлова», «Союз спасения. Время гнева». Роль Забавы исполнила Ксения Трейстер, которую зрители помнят по сериалам «Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!».

Также в картине «Летучий корабль», как показал трейлер, много звезд первой величины. Так, царя сыграл Леонид Ярмольник, богатого иноземного наследника Поля — Андрей Бурковский, в роли ведьмы леди Джейн блистает Полина Гагарина, Водяной — Сергей Гармаш, Полкан — Федор Добронравов.

«Вложили современные смыслы, добавили захватывающих приключений, искрометного юмора и совсем немного темной магии — чтобы наверняка покорить сердце каждого зрителя», — так говорит о своей работе Илья Учитель.

#Общество#Кино#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика