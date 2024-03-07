Сказка «Летучий корабль»: когда выйдет на экраны и какими звездами порадует

Фильм снят в жанре приключений, комедии, фэнтези и мелодрамы. Сюжет закручивается вокруг романтической истории царевны Забавы и молодого матроса Ивана. Но, как это часто бывает, в их планы коварно вмешиваются третьи лица. Царь хочет выдать единственную дочь замуж за Поля — богатого наследника, выросшего и воспитанного за границей. Иван понимает: чтобы помешать царским планам и быть вместе с любимой, надо увезти ее из дворца. И с помощью волшебного леса начинает строить летучий корабль, который унесет Ивана с Забавой в счастливое будущее. Фильм имеет маркировку 6+, так что рекомендуется для семейного просмотра.