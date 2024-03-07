Сказка «Летучий корабль»: когда выйдет на экраны и какими звездами порадует

Posted 7 марта, 11:56
Published 7 марта, 11:56
Modified 9 сентября, 19:46
Updated 9 сентября, 19:46
Одноименный советский мультфильм Гарри Бардина, созданный в 1979 году, помнит и любит не одно поколение детей и взрослых. Цитаты из мультика стали крылатыми, а песни до сих пор разучивают на утренниках. Поэтому экранизацию любимой сказки ждут многие.
Фильм снят в жанре приключений, комедии, фэнтези и мелодрамы. Сюжет закручивается вокруг романтической истории царевны Забавы и молодого матроса Ивана. Но, как это часто бывает, в их планы коварно вмешиваются третьи лица. Царь хочет выдать единственную дочь замуж за Поля — богатого наследника, выросшего и воспитанного за границей. Иван понимает: чтобы помешать царским планам и быть вместе с любимой, надо увезти ее из дворца. И с помощью волшебного леса начинает строить летучий корабль, который унесет Ивана с Забавой в счастливое будущее. Фильм имеет маркировку 6+, так что рекомендуется для семейного просмотра.
Исполнители главных ролей — молодые актеры, чей большой творческий путь пока еще только начинается. Ивана сыграл Александр Метелкин, который уже снимался в таких картинах, как «Перевал Дятлова», «Союз спасения. Время гнева». Роль Забавы исполнила Ксения Трейстер, которую зрители помнят по сериалам «Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!».
Также в картине «Летучий корабль», как показал трейлер, много звезд первой величины. Так, царя сыграл Леонид Ярмольник, богатого иноземного наследника Поля — Андрей Бурковский, в роли ведьмы леди Джейн блистает Полина Гагарина, Водяной — Сергей Гармаш, Полкан — Федор Добронравов.
«Вложили современные смыслы, добавили захватывающих приключений, искрометного юмора и совсем немного темной магии — чтобы наверняка покорить сердце каждого зрителя», — так говорит о своей работе Илья Учитель.
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