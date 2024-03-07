Почему у кота выпадает шерсть и как это остановить

Линька: это естественный процесс смены шерсти, который происходит у кошек несколько раз в год. В это время они могут сбрасывать больше шерсти, чем обычно.

Питание: недостаток определенных питательных веществ, таких как белок, железо или некоторые витамины, может привести к выпадению шерсти.

Аллергии: у котов может быть аллергия на различные вещи, включая определенные ингредиенты в корме, моющие средства или даже пыльцу.

Стресс: стрессовые ситуации могут вызывать у кошек выпадение шерсти. Это может быть связано с изменениями в окружающей среде, домашней рутине или даже появлением нового питомца.