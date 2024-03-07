newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 17:44

Published 7 марта, 17:44

Modified 9 сентября, 19:50

Updated 9 сентября, 19:50

Многодетный футболист Тарасов потерял свой бизнес

7 марта 2024, 17:44
Несколько лет назад последствия травмы вынудили бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова покинуть большой спорт, в связи с чем финансовое положение спортсмена несколько ухудшилось. А теперь на многодетного отца свалились новые неприятности.

Экс-супруг Бузовой лишился миллионных доходов

Обладая финансовыми накоплениями, Дмитрий инвестировал свои миллионы в некий бизнес-проект, который в итоге оказался убыточным. Об этом спортсмен рассказал в интервью на «Новом радио».

Как сообщает muz-tv.ru, у футболиста есть дочь от еще одной бывшей супруги — Оксаны Пономаренко и трое детей от его третьей жены Анастасии Костенко.

Злостный неплательщик — кому задолжал футболист?

В прошлом году Пономаренко обратилась в суд в связи недовыплатой алиментов от Тарасова. Решение было принято в пользу истицы.

Также известно, что спортсмен уклонялся от оплаты риелторских услуг в размере 250 тысяч рублей.

Сегодня многодетный отец — безработный, однако его семья по-прежнему живет в достатке. Футболист выплачивает алименты и содержит семью за счет активной рекламы в социальных сетях и магазина модной одежды.

#Бизнес#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Профессиональный футболист
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика