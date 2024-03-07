Многодетный футболист Тарасов потерял свой бизнес

Posted 7 марта, 17:44
Published 7 марта, 17:44
Modified 9 сентября, 19:50
Updated 9 сентября, 19:50
Обладая финансовыми накоплениями, Дмитрий инвестировал свои миллионы в некий бизнес-проект, который в итоге оказался убыточным. Об этом спортсмен рассказал в интервью на «Новом радио».
Как сообщает muz-tv.ru, у футболиста есть дочь от еще одной бывшей супруги — Оксаны Пономаренко и трое детей от его третьей жены Анастасии Костенко.
В прошлом году Пономаренко обратилась в суд в связи недовыплатой алиментов от Тарасова. Решение было принято в пользу истицы.
Также известно, что спортсмен уклонялся от оплаты риелторских услуг в размере 250 тысяч рублей.
Сегодня многодетный отец — безработный, однако его семья по-прежнему живет в достатке. Футболист выплачивает алименты и содержит семью за счет активной рекламы в социальных сетях и магазина модной одежды.
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