Минус 20 кг, муж, сын: как живет Скулкина из Comedy Woman

Posted 7 марта, 11:31
Published 7 марта, 11:31
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Уроженка Йошкар-Олы Катя Скулкина после школы поступила в медучилище и отучилась по направлению «Лечебное дело». В 2002 году Екатерина окончила Казанский государственный медуниверситет и три года работала в ординатуре ортопедической стоматологии.
Скулкина была готова стать «настоящим стоматологом», но в ее доме прозвучал судьбоносный телефонный звонок. Это была продюсер Наталья Еприкян — она предложила девушке стать участницей нового шоу «Женский интеллектуально-юмористический Bar’дель». Екатерина продолжала трудиться в стоматологическом кабинете, а на выходные мчалась в столицу выступать, пишет NEWS.RU.
В 1999 году состоялся дебют Скулкиной в составе сборной КВН своего университета. В 2003 году она стала капитаном казанской команды КВН «Четыре татарина».
В 2006 году по приглашению Натальи Еприкян Скулкина вошла в число резидентов Comedy Woman. Шоу выходило на ТНТ до 2020 года.
В 2020 году состоялся театральный дебют артистки. Она сыграла в постановке «Счастливый номер». С тех пор актриса активно снимается в кино, успешно играет в театре и участвует в многочисленных телепередачах и шоу.
Екатерина счастлива в браке с терапевтом Денисом Васильевым. Их знакомство состоялось в стенах Казанского медуниверситета. В 2008 у пары родился сын Олег.
Это происходило постепенно. Екатерина даже нанимала личных тренера и эндокринолога, которые помогали ей в борьбе с лишними килограммами. В 2019 году она отправилась в дорогостоящую клинику в Карелии, где сбросила еще девять килограммов. В 2021 году артистка избавилась от 20 кг за шесть месяцев при помощи правильного питания и спорта.
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