Минус 20 кг, муж, сын: как живет Скулкина из Comedy Woman

Это происходило постепенно. Екатерина даже нанимала личных тренера и эндокринолога, которые помогали ей в борьбе с лишними килограммами. В 2019 году она отправилась в дорогостоящую клинику в Карелии, где сбросила еще девять килограммов. В 2021 году артистка избавилась от 20 кг за шесть месяцев при помощи правильного питания и спорта.