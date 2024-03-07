«Бриллиантовая рука» в 4К: когда на большие экраны выйдет культовая комедия

Posted 7 марта, 17:10
Published 7 марта, 17:10
Modified 9 сентября, 19:48
Updated 9 сентября, 19:48
Как рассказал гендиректор медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян, среди посетителей кинотеатров в столице и крупных городах был проведен опрос. Респондентов спрашивали, какие комедии советского периода они вновь хотели бы увидеть на экранах кинотеатров.
В итоге для проката были отобраны фильмы режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», а также комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Все эти картины будут покадрово отреставрированы и воссозданы в 4К — это формат изображения высокой четкости. В пресс-релизе говорится, что фильмы предстанут «в четких красках и звуке, которые закладывались авторами».
И в новом хорошем качестве любимые россиянами киношедевры вновь будут показаны в кинотеатрах по всей стране. Кстати, «Бриллиантовая рука», увидевшая свет в 1969 году, впервые выйдет на большом экране в истории современной России. На «Мосфильме» заверили, что показы пройдут в самое ближайшее время, но точной даты пока не назвали.
Телеканал ТНТ уже заявил, что на будущие новогодние праздники снимет новогоднюю комедию — пародию на фильм «Бриллиантовая рука», в которой будут задействованы все звезды российской эстрады.
«В 2022 году мы рискнули с „СамоИронией судьбы!“ и сумели добиться прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического. В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами федеральной тройки. Но нам удалось добиться невероятного результата и с „Иваном Васильевичем“. В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит», — подчеркивает директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
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