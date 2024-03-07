«Бриллиантовая рука» в 4К: когда на большие экраны выйдет культовая комедия

«В 2022 году мы рискнули с „СамоИронией судьбы!“ и сумели добиться прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического. В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами федеральной тройки. Но нам удалось добиться невероятного результата и с „Иваном Васильевичем“. В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит», — подчеркивает директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.