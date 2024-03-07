Алла Пугачева оскорбила Стаса Михайлова, который раскритиковал уехавших артистов

Posted 7 марта, 18:19
Published 7 марта, 18:19
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Напомним, что на днях Стас Михайлов дал большое интервью в шоу Басты «Вопрос ребром». Среди прочих вопросов прозвучали злободневные: звезду спросили, как он относится к артистам, которые покинули Россию после начала СВО. На что Михайлов ответил, что не понимает коллег, которые поступили таким образом.
»…Во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — произнес Стас.
Алла Пугачева, которая уехала в числе первых и сейчас проживает в Израиле, решила ответить коллеге и «приправила» свой ответ сарказмом и оскорблениями.
«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. Мудак ты, Стасик!» — говорит Примадонна в видеоролике, намеренно исказив голос.
Замечание Пугачевой возмутило жену Стаса Михайлова Инну. Но она не стала опускаться до оскорблений, просто написала на своей странице: «Надеемся, что разум победит».
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