Алла Пугачева оскорбила Стаса Михайлова, который раскритиковал уехавших артистов

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. Мудак ты, Стасик!» — говорит Примадонна в видеоролике, намеренно исказив голос.