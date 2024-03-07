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Posted 7 марта, 08:35

Published 7 марта, 08:35

Modified 9 сентября, 19:45

Updated 9 сентября, 19:45

Аэроэтикет. Как вести себя в самолете, чтобы не раздражать других

Аэроэтикет. Как вести себя в самолете, чтобы не раздражать других

7 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI
Аэроэтикет. Как вести себя в самолете, чтобы не раздражать других
Хотя авиационный транспорт давно и прочно вошел в нашу жизнь, некоторым людям еще только предстоит первый авиаперелет. В сегодняшнем материале расскажем, как следует вести себя в самолете, чтобы не раздражать других пассажиров.

Публикация будет полезна и тем, кто давно не был в аэропорту и подзабыл кое-какие важные правила.

Как вести себя, располагаясь в салоне самолетаКак вести себя, располагаясь в салоне самолета
Как вести себя, располагаясь в салоне самолета. Фото: 1MI

Как вести себя, располагаясь в салоне самолета

Чтобы сориентироваться в том, как правильно себя вести в самолете, важно в первую очередь понимать, что вы летите не в одиночку. Всем пассажирам нужны комфорт и покой, а еще достаточное пространство для ручной клади. Поэтому не стоит занимать все место на полке или под креслами.

Помимо размещения багажа у многих возникают трудности с тем, как расположить ноги. Согласно этикету, необходимо держать их вместе и ни в коем случае не вытягивать в проход или не упираться в переднее сиденье. Та же история с руками: незачем расставлять локти, создавая дискомфорт для других пассажиров. Не стесняйтесь располагаться удобно, но помните и о чужом комфорте. Также вы всегда вправе попросить соседа подвинуться, если вдруг он занял слишком много места.

Как вести себя в полетеКак вести себя в полете
Как вести себя в полете. Фото: 1MI

Как вести себя в полете

В самолете стоит следить за громкостью и яркостью своих гаджетов. Другие пассажиры часто пытаются уснуть, не стоит мешать им в этом. Также невежливо отвлекать их от дел разговорами и громким шумом — это раздражает.

Чтобы не испачкать соседей, не нужно набирать в полет соусы, ягоды, соки и другие продукты, которые легко разбрызгать, но сложно отстирать. К слову о брызгах: если пришлось лететь в самолете простудившись, стоит вести себя так, чтобы никого не заразить. Не забывайте о таких вещах, как медицинские маски и носовые платки, всегда берите их с собой.

Не нужно подолгу занимать туалет. Самочувствие и пищеварение в полете могут подвести, но это не значит, что можно занимать уборную подолгу. Тем более недопустимо вести себя там неаккуратно.

Как вести себя при посадке самолетаКак вести себя при посадке самолета
Как вести себя при посадке самолета. Фото: 1MI

Как вести себя при посадке самолета

Не надо пытаться попасть к выходу из самолета раньше всех. Это ведет к беспорядку и столпотворению в тесном салоне. Пропустите тех, кто сидел ближе к выходу, а после потихоньку продвигайтесь вперед, чтобы не задерживать в очереди тех, кто позади.

Не забывайте вести себя вежливо и благодарить экипаж. Полеты на самолете — увлекательная, но тяжелая работа. От пилотов она требует собранности, а от стюардесс таких качеств, как выдержка, соблюдение этики и доброжелательное отношение к пассажирам. Их добросовестный труд достоин благодарности.

#Общество#Путешествия#Все материалы авторов
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