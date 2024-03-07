Аэроэтикет. Как вести себя в самолете, чтобы не раздражать других

Posted 7 марта, 08:35
Published 7 марта, 08:35
Modified 9 сентября, 19:45
Updated 9 сентября, 19:45
Публикация будет полезна и тем, кто давно не был в аэропорту и подзабыл кое-какие важные правила.
Чтобы сориентироваться в том, как правильно себя вести в самолете, важно в первую очередь понимать, что вы летите не в одиночку. Всем пассажирам нужны комфорт и покой, а еще достаточное пространство для ручной клади. Поэтому не стоит занимать все место на полке или под креслами.
Помимо размещения багажа у многих возникают трудности с тем, как расположить ноги. Согласно этикету, необходимо держать их вместе и ни в коем случае не вытягивать в проход или не упираться в переднее сиденье. Та же история с руками: незачем расставлять локти, создавая дискомфорт для других пассажиров. Не стесняйтесь располагаться удобно, но помните и о чужом комфорте. Также вы всегда вправе попросить соседа подвинуться, если вдруг он занял слишком много места.
В самолете стоит следить за громкостью и яркостью своих гаджетов. Другие пассажиры часто пытаются уснуть, не стоит мешать им в этом. Также невежливо отвлекать их от дел разговорами и громким шумом — это раздражает.
Чтобы не испачкать соседей, не нужно набирать в полет соусы, ягоды, соки и другие продукты, которые легко разбрызгать, но сложно отстирать. К слову о брызгах: если пришлось лететь в самолете простудившись, стоит вести себя так, чтобы никого не заразить. Не забывайте о таких вещах, как медицинские маски и носовые платки, всегда берите их с собой.
Не нужно подолгу занимать туалет. Самочувствие и пищеварение в полете могут подвести, но это не значит, что можно занимать уборную подолгу. Тем более недопустимо вести себя там неаккуратно.
Не надо пытаться попасть к выходу из самолета раньше всех. Это ведет к беспорядку и столпотворению в тесном салоне. Пропустите тех, кто сидел ближе к выходу, а после потихоньку продвигайтесь вперед, чтобы не задерживать в очереди тех, кто позади.
Не забывайте вести себя вежливо и благодарить экипаж. Полеты на самолете — увлекательная, но тяжелая работа. От пилотов она требует собранности, а от стюардесс таких качеств, как выдержка, соблюдение этики и доброжелательное отношение к пассажирам. Их добросовестный труд достоин благодарности.
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