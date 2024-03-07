Аэроэтикет. Как вести себя в самолете, чтобы не раздражать других

Помимо размещения багажа у многих возникают трудности с тем, как расположить ноги. Согласно этикету, необходимо держать их вместе и ни в коем случае не вытягивать в проход или не упираться в переднее сиденье. Та же история с руками: незачем расставлять локти, создавая дискомфорт для других пассажиров. Не стесняйтесь располагаться удобно, но помните и о чужом комфорте. Также вы всегда вправе попросить соседа подвинуться, если вдруг он занял слишком много места.