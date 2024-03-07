5 копеечных вещей для кухни, которые могут заметно облегчить жизнь

Posted 7 марта, 06:20
Published 7 марта, 06:20
Modified 9 сентября, 19:45
Updated 9 сентября, 19:45
Какие копеечные штучки для кухни стоит купить, чтобы облегчить быт, расскажем в сегодняшнем материале.
Оказывается, что в 2024 году сушилкой для лапши могут послужить не только уши наивного слушателя. В продаже уже давно есть занятный гаджет для кухни, на котором можно подсушивать лапшу домашнего приготовления и тонкие пласты теста. Эта полезная вещь не занимает много места, ее легко разобрать, помыть и разместить на маленькой кухне. Рекомендательные отзывы подтверждают полезность товара.
Вещь можно купить на «Алиэкспресс» по ссылке.
Нужная вещь на кухне для тех, кто устал каждый день искать соскальзывающие губки и тряпочки для мытья посуды под раковиной. Теперь их можно разместить на полочке, аккуратно и с экономией пространства, причем чтобы надежно закрепить полку, не придется сверлить стены. Еще одно преимущество органайзера — поддон для стекающей воды.
Ссылка на гаджет на «Алиэкспресс».
Забавный таймер в виде робота значительно улучшает жизнь хозяйкам, которые не любят засекать время. Отсчет минут идет в обратную сторону. После того, как время заканчивается, срабатывает звуковой сигнал. Есть у робота и функция обычного измерения времени, Максимум таймер можно установить на 99 минут 59 секунд.
Вещь можно приобрести на «Алиэкспресс» по ссылке.
Портативный пылесос удобно использовать не только в автомобиле, но и на кухне, где есть много труднодоступных уголков. Удобный гаджет без труда убирает крошки, пыль и другой мусор. Кроме того, такой компактный гаджет удобно хранить. Это не самая дешевая вещь, но по сравнению с другими подобными устройствами он стоит недорого.
Гаджет есть в продаже на «Алиэкспресс» по ссылке.
Удобные и действительно дешевые подушечки для стульев сделают посиделки семьи на кухне максимально комфортными. Продавец предлагает разные цвета подушек, поэтому можно подобрать вещь, которая неплохо будет сочетаться с кухонным интерьером. Цена на них с 2023 года почти не изменилась и остается действительно копеечной.
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