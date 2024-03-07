5 копеечных вещей для кухни, которые могут заметно облегчить жизнь

Оказывается, что в 2024 году сушилкой для лапши могут послужить не только уши наивного слушателя. В продаже уже давно есть занятный гаджет для кухни, на котором можно подсушивать лапшу домашнего приготовления и тонкие пласты теста. Эта полезная вещь не занимает много места, ее легко разобрать, помыть и разместить на маленькой кухне. Рекомендательные отзывы подтверждают полезность товара.