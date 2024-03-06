Покорители сердец: 5 самых красивых актеров турецких сериалов

Posted 6 марта, 09:05
Published 6 марта, 09:05
Modified 9 сентября, 19:43
Updated 9 сентября, 19:43
Но лидерство вот уже много лет удерживают главные звезды: читайте о них в нашей подборке.
Звезда фильмов «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая» известен далеко за пределами Турции и не раз входил в топ звездных красавчиков мира. Бурак с детства бредил кинематографом и телевидением. Поэтому поступил в Университет Мармара в Стамбуле на факультет кино. Параллельно стал подрабатывать моделью — уже тогда заметили его яркую внешность. Успех пришел к актеру после фильма «Муж по принуждению» в 2007 году. Потом были «Великолепный век» и другие хиты, в которых он сыграл главные роли. Мужчина женат на актрисе Фахрие Эвджен, пара воспитывает двоих сыновей.
Еще один популярный актер турецких сериалов, он прославился ролью в многосерийном фильме «Я назвала ее Фериха». Также снимался в проектах «Дикий мед», «Орлы Анатолии». Ролей в карьере статного красавца пока немного, а вот поклонниц хоть отбавляй. При этом артист пока не женат, так как хочет встретить настоящую любовь.
Актер стал невероятно популярен после турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Зрители сразу полюбили симпатичного бизнесмена-архитектора, который задумал романтическую авантюру. Артист после звездной роли буквально нарасхват — от предложений нет отбоя. А еще Бюрсин — любимец женщин. На его счету романы с такими красивыми актрисами, как Серенай Сарыкая и Ханде Эрчел.
Слава к этому артисту пришла довольно рано: первую роль в кино Бурак Дениз получил в 22 года. И с тех пор активно снимается в турецких сериалах. Среди прочих особенно выделяется его работа «Королева ночи», где он сыграл вместе с Мерьем Узерли. Картину показали во многих странах мира, и это принесло актеру мировую популярность.
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