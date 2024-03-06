Покорители сердец: 5 самых красивых актеров турецких сериалов

Звезда фильмов «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая» известен далеко за пределами Турции и не раз входил в топ звездных красавчиков мира. Бурак с детства бредил кинематографом и телевидением. Поэтому поступил в Университет Мармара в Стамбуле на факультет кино. Параллельно стал подрабатывать моделью — уже тогда заметили его яркую внешность. Успех пришел к актеру после фильма «Муж по принуждению» в 2007 году. Потом были «Великолепный век» и другие хиты, в которых он сыграл главные роли. Мужчина женат на актрисе Фахрие Эвджен, пара воспитывает двоих сыновей.