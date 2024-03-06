Эти российские звезды зарабатывали бы 100 000, если бы трудились по профессии

Posted 6 марта, 07:36
Published 6 марта, 07:36
Modified 9 сентября, 19:42
Updated 9 сентября, 19:42
И если бы сцена не была их призванием, то не имели бы они сейчас на счету миллионы, а зарабатывали бы наряду с простыми россиянами.
Известно, что Гарик окончил Ереванский медицинский институт и получил диплом психотерапевта. Впрочем, по профессии звезда юмора ни дня не работал. Еще в студенческие годы увлекся КВН, а после стал трудиться на телевидении. Был стендап-комиком в «Камеди Клаб», вел различные телешоу, а с недавних пор Мартиросян является продюсером и создает собственные развлекательные проекты.
Бузова окончила факультет географии Санкт-Петербургского института. Однако трудиться по специальности Ольге было не суждено. Уже во время учебы она стала участницей популярного реалити-шоу «ДОМ-2», а спустя некоторое время стала ведущей телепроекта. Телевидение дало старт творческой карьере Бузовой. Сегодня она известная артистка, колесит с концертами по стране, ведет ряд телешоу, и ее доход исчисляется миллионами рублей.
Если вы думаете, что Роза Сябитова всегда занималась тем, что устраивала смотрины женихам и невестам, то ошибаетесь. Телесваха окончила Московский институт электронного машиностроения, по профессии она инженер-программист. С такой специальностью Роза Раифовна, безусловно, получала бы высокую зарплату — несколько сотен тысяч рублей в месяц. Но звезда сделала выбор в пользу телевидения и теперь ее доход составляет миллионы рублей в год.
Михаил Галустян сначала окончил медицинское училище и даже успел поработать фельдшером-акушером, а потом получил высшее образование в Сочинском институте туризма и курортного дела. Но дипломы пылятся на полке, потому что Михаил не работает по профессии — он стал актером, ведущим и продюсером. Гонорары звезды юмора составляют суммы с шестью нулями.
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