Эти российские звезды зарабатывали бы 100 000, если бы трудились по профессии

Если вы думаете, что Роза Сябитова всегда занималась тем, что устраивала смотрины женихам и невестам, то ошибаетесь. Телесваха окончила Московский институт электронного машиностроения, по профессии она инженер-программист. С такой специальностью Роза Раифовна, безусловно, получала бы высокую зарплату — несколько сотен тысяч рублей в месяц. Но звезда сделала выбор в пользу телевидения и теперь ее доход составляет миллионы рублей в год.