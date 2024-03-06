Эффект бумеранга: как наши действия возвращаются к нам

Posted 6 марта, 09:05
Published 6 марта, 09:05
Modified 9 сентября, 19:43
Updated 9 сентября, 19:43
Бумеранг — это оружие, которое обязательно возвращается к тому, кто его запустил. Поэтому законы справедливости и возмездия назвали эффектом бумеранга.
Этот закон зиждется на идее справедливого мира, где к каждому возвращается то, что он посылает этому миру. Это так называемое золотое правило нравственности, которое в свое время звучало из уст Аристотеля, Конфуция и Иисуса Христа. Аналогичная идея звучит и в народной мудрости: «Не сей ветер, пожнешь бурю», «Как аукнется, так и откликнется», «Не рой другому яму, сам в нее попадешь» и т. д.
Человек на протяжении жизни совершает определенные действия и поступки, говорит какие-то слова — не всегда хорошие. И вот эти действия, согласно закону бумеранга, приводят к последствиям — негативному или позитивному эффекту. Этот закон похож на представление буддистов о карме, когда поступки и их последствия влияют на судьбу и характер человека в следующей жизни.
То есть если человек с добром относится к миру, совершает хорошие поступки, то мир вернет ему добро. А злому человеку рано или поздно прилетит за всё то плохое, что он причинил другим людям.
Многие люди скептически относятся к эффекту бумеранга — вон, мол, сколько дурных людей живет припеваючи, и ничего плохого в их жизни не происходит, а хорошие люди продолжают страдать.
Ученые и психологи уверяют — закон справедливости работает. Просто эффект наступает со временем. Кроме того, мы можем не замечать последствия, не зная подробности жизни того или иного человека. И не нужно этого ждать и мечтать о мести обидчику. Нужно наслаждаться собственной жизнью, не думая о плохом. А хорошему человеку обязательно воздастся.
Рецепт прост, и он уже давно описан многими философами, писателями, учеными. Есть он и в Библии. Относитесь к окружающим так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. Только делайте это искренне, не думая о выгоде и последствиях. Рано или поздно Вселенная вознаградит вас за ваши поступки и действия.
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