Эффект бумеранга: как наши действия возвращаются к нам

Рецепт прост, и он уже давно описан многими философами, писателями, учеными. Есть он и в Библии. Относитесь к окружающим так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. Только делайте это искренне, не думая о выгоде и последствиях. Рано или поздно Вселенная вознаградит вас за ваши поступки и действия.