Что делать, если отключили воду горячую и холодную

Проверьте объявления или уведомления: иногда отключения воды планируются и анонсируются заранее. Проверьте уведомления от местных водоснабжающих компаний или информацию на их сайтах.

Если отключение воды произошло неожиданно или без предупреждения, позвоните водоснабжающей компании, чтобы узнать причину и ожидаемое время восстановления водоснабжения.

Подготовьте запасы воды: пока вода отключена, обеспечьте себя запасом воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Можно использовать бутилированную воду или воду из других источников.

Экономьте воду: пользуйтесь водой экономно, чтобы продлить запасы до восстановления водоснабжения. Избегайте расточительства и предпримите шаги для минимизации использования воды.

Следите за обновлениями: оставайтесь в курсе ситуации с водоснабжением, следите за обновлениями от водоснабжающей компании и узнавайте, когда ожидается восстановление подачи воды.