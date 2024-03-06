Что делать, если отключили воду горячую и холодную

Posted 6 марта, 06:08
Published 6 марта, 06:08
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
Если вам отключили воду, следует выполнить несколько шагов:
Проверьте объявления или уведомления: иногда отключения воды планируются и анонсируются заранее. Проверьте уведомления от местных водоснабжающих компаний или информацию на их сайтах.
Если отключение воды произошло неожиданно или без предупреждения, позвоните водоснабжающей компании, чтобы узнать причину и ожидаемое время восстановления водоснабжения.
Подготовьте запасы воды: пока вода отключена, обеспечьте себя запасом воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Можно использовать бутилированную воду или воду из других источников.
Экономьте воду: пользуйтесь водой экономно, чтобы продлить запасы до восстановления водоснабжения. Избегайте расточительства и предпримите шаги для минимизации использования воды.
Следите за обновлениями: оставайтесь в курсе ситуации с водоснабжением, следите за обновлениями от водоснабжающей компании и узнавайте, когда ожидается восстановление подачи воды.
При необходимости примите меры по устранению проблемы: если отключение воды продолжается длительное время или вы столкнулись с другими проблемами, связанными с водоснабжением, обратитесь в компетентные организации или к специалистам для решения проблемы.
Когда в вашем доме отсутствует вода, первым шагом является обращение к управляющей компании, чтобы выяснить причину отключения. Дальнейшие действия зависят от выясненных факторов. В случае нарушения ваших прав, вы можете обратиться за помощью в полицию или обратиться в суд. Если отключение воды было запланировано, например, для проведения ремонтных работ, жильцы должны были быть предварительно уведомлены об этом.
Если вдруг в вашей квартире внезапно и без предупреждения пропала вода, первым шагом будет позвонить в ЖЭК или управляющую компанию. Если не удается дозвониться или получить информацию о причинах отключения, следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, номера которой часто указаны на информационных досках в подъездах.
Если вам также не удается получить ясную информацию о причинах отключения и сроках восстановления водоснабжения, можно попытаться связаться с жилищной инспекцией или водоканалом.
Если отключение воды произошло незаконно и без предварительного уведомления, жалобу следует подать в управляющую компанию. Если это не принесет результатов, можно обратиться в Роспотребнадзор или в местные власти, где функционируют специализированные комиссии по вопросам коммунальных услуг.
Если вода отключена только в вашей квартире из-за задолженности, вам должны были предоставить предупреждение за месяц до отключения. В таком случае лучше обратиться в ЖЭК с целью урегулирования задолженности или составления плана погашения долга, а не с претензиями.
Ограничение доступа к горячей воде является одним из экстренных мер, которые коммунальные службы применяют в отношении должников. Такая мера, несмотря на то, что не обеспечивает полную эффективность в каждом случае, всё же способствует решению проблемы.
Значительная часть задолжавших, столкнувшись с таким ограничением, находит возможности для погашения задолженности или начинает активно решать данную проблему. Например, многие обращаются за получением субсидий или устанавливают контакт с коммунальными службами, чтобы обсудить возможность предоставления отсрочки платежа.
В соответствии с законом, ежегодное плановое отключение горячей воды не должно превышать 14 дней. Краткосрочные перебои в горячем водоснабжении также регулируются законом и не должны превышать общую продолжительность 8 часов в течение месяца, либо 4 часа непрерывно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14