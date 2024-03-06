10 секретов долголетия от самых старых людей планеты

Posted 6 марта, 19:41
Published 6 марта, 19:41
Modified 9 сентября, 19:44
Updated 9 сентября, 19:44
В этой статье мы собрали 10 рекомендаций от долгожителей, которые помогут жить полноценной жизнью как можно дольше.
К сожалению, люди в возрасте нередко забывают о пользе пеших прогулок, предпочитая проводить большую часть времени в помещении. Кроме того, редкие выходы на улицу становятся причиной нехватки витамина D, которая, в свою очередь, провоцирует развитие тяжелых заболеваний. Долгожители же, как правило, часто и подолгу гуляют или занимаются физическим трудом на свежем воздухе.
Так же, как и прогулки на свежем воздухе, важна физическая активность. Займитесь скандинавской ходьбой летом и катайтесь на лыжах зимой, больше ходите пешком, устраивайте длительные прогулки в парке с внуками или собакой, регулярно делайте зарядку.
Этот совет от долгожителей актуален в основном для горожан, так как у людей, постоянно проживающих в сельской местности, недостатка в физических нагрузках, как правило, нет.
Вы никогда не задумывались над тем, почему больше всего долгожителей проживает в Японии? Дело в том, что они едят много зерновых продуктов, овощей и рыбы, которые содержат уйму полезных для организма веществ и легко усваиваются организмом. Поэтому еще, кстати, в Стране восходящего солнца так мало людей с лишним весом.
А вот любые газированные напитки употреблять не стоит, так как, по мнению специалистов, в результате реакции газа с водой образуется угольная кислота, которая плохо воздействует на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), вызывая раздражение и провоцируя развитие воспалительных процессов. Большинство долгожителей газировку не пьют.
Прекрасным примером для подражания может стать японский долгожитель Дзироэмон Кимура, который прожил 116 лет и 54 дня, сохраняя здравость ума. Он рассказывал, что ел все, что хотел, не ограничивая себя в каких-либо продуктах, но при этом всегда соблюдал умеренность в плане количества съеденного, сочетая это правило с физической активностью.
Тренируйте мозг, нагружайте его по полной — практически все долгожители до последнего сохраняли ясность рассудка. По мнению экспертов, простимулировать мозговую активность помогут решение кроссвордов, участие в викторинах, игра на музыкальных инструментах или изучение иностранных языков.
Наибольшего эффекта можно добиться, если попробовать что-то новое, чем вы раньше никогда не занимались, например, научитесь «с нуля» рисовать, играть в шахматы, вышивать и др.
После выхода на пенсию вы можете продолжить приносить пользу обществу, что даст вам ощущение нужности, так необходимое многим людям. Кроме того, можно участвовать в общественной деятельности или благотворительности. Как говорил азербайджанский долгожитель Махмуд Эйвазов, проживший 152 года: «Земля долго носит труженика и быстро проглатывает лентяя».
Не пренебрегайте общением с другими людьми, поддерживайте старые связи и активно заводите новые знакомства, участвуйте в совместных мероприятиях. Кроме того, людям в возрасте полезно общаться не только со сверстниками, но и с молодежью.
Например, можно делиться опытом с подростками, помогать им советами или рассказывать интересные истории из своей жизни — многие долгожители признаются, что это помогает им вновь почувствовать себя молодыми.
Психологи считают, что среди долгожителей больше всего оптимистов, так как такие люди меньше болеют. В то время как депрессия, постоянное недовольство и замкнутость, напротив, приводят к быстрому угасанию. Так что постарайтесь относиться ко всему проще и с юмором, радоваться каждому прожитому дню и поменьше думать о плохом.
По мнению специалистов, ничего страшного не произойдет, если делать себе время от времени небольшие послабления: например, можно иногда съесть мороженое, полакомиться гамбургером в ресторане быстрого питания или купить себе что-то, о чем давно мечтали. Многие долгожители так и поступают.
Такие небольшие поблажки к самому себе принесут вам положительные эмоции и осознание того, что именно вы сами — хозяева своей жизни. Но главное, чтобы это не вошло в привычку и не привело к слишком частым нарушениям устоявшегося уклада жизни — долгожители себе такого не позволяют.
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