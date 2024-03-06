10 секретов долголетия от самых старых людей планеты

Старайтесь больше гулять Больше двигайтесь Ешьте здоровую пищу Избегайте употребления газировки Не переедайте Нагружайте мозг Приносите пользу другим людям Будьте общительнее Смотрите на жизнь веселее Время от времени позволяйте себе маленькие слабости

Признайтесь, вам хотелось бы пожить подольше — при условии, конечно, что вы будете хорошо себя чувствовать? Что же, у вас есть такая возможность. На сегодняшний день известно немало людей, возраст которых перевалил за сотню лет, и при этом они бодры, веселы и вполне довольны жизнью.