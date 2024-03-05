Трендовые женские пальто — 2024: какие фасоны выбрать и с чем сочетать

Posted 5 марта, 06:30
Published 5 марта, 06:30
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
Верхняя одежда — именно тот случай, когда хочется, чтобы вещь была модной, практичной и качественной. И поскольку пальто следует подбирать, учитывая персональные особенности фигуры (рост, полноту и пр.) и вкусовые пристрастия (цвет, длину, ткань), то мода диктует нам сразу ряд трендов, среди которых каждая модница точно выберет что-то свое.
Классика, как известно, никогда не выходит из моды. А такое пальто как раз относится к категории классических моделей. Дизайнеры рекомендуют к выбору изделия простого кроя, с усиленной линией плеч, как будто снятые с мужского плеча. Пальто могут быть однобортные и двубортные, с воротником-стойкой и английским отложным — любой образ будет актуален. Что касается длины, то в тренде именно макси. Сочетать лучше всего с высокими сапогами на плоской подошве.
Пальто-халат вот уже несколько сезонов не сдает своих позиций. Модницы во всем мире любят его за удобство и минимализм. В 2024 году пальто-халат тоже остается актуальным. Главное, о чем предупреждают стилисты, — выбирайте правильную длину: изделия до колена недопустимы, оптимальный вариант — до середины голени. Модель универсальна — под нее подойдут как высокие сапоги на плоской подошве, так и ботильоны на каблуке.
Те, кто привык к пуховикам, оценят этот вариант весенней верхней одежды. Пальто имеет тонкую прослойку наполнителя в виде пуха или синтепона и характерную стежку с внешней стороны. Стеганые пальто могут быть прямые и А-силуэта, с капюшоном и без, двубортные и однобортные. Каждая женщина может выбрать модель по своему предпочтению и в зависимости от фасона подобрать обувь.
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