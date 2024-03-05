Трендовые женские пальто — 2024: какие фасоны выбрать и с чем сочетать

Классика, как известно, никогда не выходит из моды. А такое пальто как раз относится к категории классических моделей. Дизайнеры рекомендуют к выбору изделия простого кроя, с усиленной линией плеч, как будто снятые с мужского плеча. Пальто могут быть однобортные и двубортные, с воротником-стойкой и английским отложным — любой образ будет актуален. Что касается длины, то в тренде именно макси. Сочетать лучше всего с высокими сапогами на плоской подошве.