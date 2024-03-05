Топ самых известных мистических мест России

Это место знаменито тем, что здесь находятся древние наскальные рисунки — петроглифы. По оценкам специалистов, сделаны они в глубокой древности — в 3 тысячелетии до н. э. Один из рисунков изображает фигуру беса (отсюда и название места), на правой руке у него нанесен христианский крест. Считается, что это место было своеобразным жертвенным алтарем. Очевидцы рассказывают, что в этом месте искажается восприятие времени.