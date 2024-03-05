Топ самых известных мистических мест России

Posted 5 марта, 10:10
Published 5 марта, 10:10
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
На границе Волгоградской и Саратовской областей расположены 15 холмов, которые выглядят очень живописно и привлекают множество любителей пикников и горных походов. Однако таких желающих становится все меньше и меньше: местность слывет мистической. Здесь сбоит аппаратура, людям становится плохо, у них даже возникают галлюцинации. Есть и те, кто утверждал, что видел тут НЛО.
Это место знаменито тем, что здесь находятся древние наскальные рисунки — петроглифы. По оценкам специалистов, сделаны они в глубокой древности — в 3 тысячелетии до н. э. Один из рисунков изображает фигуру беса (отсюда и название места), на правой руке у него нанесен христианский крест. Считается, что это место было своеобразным жертвенным алтарем. Очевидцы рассказывают, что в этом месте искажается восприятие времени.
Эта локация тоже обросла мистическими легендами. Вероятно, раньше здесь было какое-то культовое место, потому что здесь найдены каменные постройки — сейды, лестница, амфитеатр, бассейн. По непонятной причине растущие здесь деревья тут имеют не прямые стволы, а причудливо изогнутые. Сюда очень любят приезжать туристы, эзотерики, паломники. Они отмечают здесь комфортную и успокаивающую атмосферу.
Еще в эпоху СССР данная территория заработала нехорошую славу: местные жители видели тут не просто НЛО, а целое скопление летающих тарелок, а рядом — странные фигуры, похожие на человеческие, и светящиеся шары. Аномальное явление даже описывали в городских газетах, что вызвало широкий общественный резонанс.
Эта историческая местность всегда славилась сильнейшей энергетикой. До сих пор она манит к себе исследователей мистического и непознанного. Тут расположены загадочные лабиринты — спиральные насыпи из земли и камней, явно культового предназначения. Также были обнаружены рукотворный трон и необычные каменные возвышения. Многие склонны верить в то, что здесь находилась мифическая страна Гиперборея.
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