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Posted 5 марта, 10:10

Published 5 марта, 10:10

Modified 9 сентября, 19:35

Updated 9 сентября, 19:35

Эти точки на карте России будоражат умы и воображение искателей

Топ самых известных мистических мест России

5 марта 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Эти точки на карте России будоражат умы и воображение искателей
Эти точки на карте России будоражат умы и воображение искателей и любителей приключений. Места, где, согласно рассказам многочисленных очевидцев, происходит загадочные и необъяснимые вещи. Читайте нашу удивительную подборку.

Медведицкая гряда (Волгоград)

На границе Волгоградской и Саратовской областей расположены 15 холмов, которые выглядят очень живописно и привлекают множество любителей пикников и горных походов. Однако таких желающих становится все меньше и меньше: местность слывет мистической. Здесь сбоит аппаратура, людям становится плохо, у них даже возникают галлюцинации. Есть и те, кто утверждал, что видел тут НЛО.

Мыс Бесов Нос (Онежское озеро, Карелия)

Это место знаменито тем, что здесь находятся древние наскальные рисунки — петроглифы. По оценкам специалистов, сделаны они в глубокой древности — в 3 тысячелетии до н. э. Один из рисунков изображает фигуру беса (отсюда и название места), на правой руке у него нанесен христианский крест. Считается, что это место было своеобразным жертвенным алтарем. Очевидцы рассказывают, что в этом месте искажается восприятие времени.

Гора Воттоваара (Карелия)Гора Воттоваара (Карелия)
Гора Воттоваара (Карелия). Фото: 1MI

Гора Воттоваара (Карелия)

Эта локация тоже обросла мистическими легендами. Вероятно, раньше здесь было какое-то культовое место, потому что здесь найдены каменные постройки — сейды, лестница, амфитеатр, бассейн. По непонятной причине растущие здесь деревья тут имеют не прямые стволы, а причудливо изогнутые. Сюда очень любят приезжать туристы, эзотерики, паломники. Они отмечают здесь комфортную и успокаивающую атмосферу.

Молебская аномальная зона (Пермский край)

Еще в эпоху СССР данная территория заработала нехорошую славу: местные жители видели тут не просто НЛО, а целое скопление летающих тарелок, а рядом — странные фигуры, похожие на человеческие, и светящиеся шары. Аномальное явление даже описывали в городских газетах, что вызвало широкий общественный резонанс.

Молебская аномальная зона (Пермский край)Молебская аномальная зона (Пермский край)
Молебская аномальная зона (Пермский край). Фото: 1MI

Таинственные лабиринты (Соловки)

Эта историческая местность всегда славилась сильнейшей энергетикой. До сих пор она манит к себе исследователей мистического и непознанного. Тут расположены загадочные лабиринты — спиральные насыпи из земли и камней, явно культового предназначения. Также были обнаружены рукотворный трон и необычные каменные возвышения. Многие склонны верить в то, что здесь находилась мифическая страна Гиперборея.

#Общество#Путешествия#Все материалы авторов
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