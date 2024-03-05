Сколько пуговиц должно быть у вашего костюма

Такая модель за последнее столетие несколько раз выходила из моды и столько же раз возвращалась. Вспомните модные костюмы 60-х и 90-х годов. Это, по мнению стилистов, менее универсальный выбор, чем те, о которых было сказано выше. При этом на определенных типах фигуры вещь сидит очень хорошо.