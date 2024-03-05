newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 12:27

Published 5 марта, 12:27

Modified 9 сентября, 19:36

Updated 9 сентября, 19:36

Задумывались ли вы когда-нибудь, выбирая костюм, сколько пуговиц должно быть на пиджаке?

Сколько пуговиц должно быть у вашего костюма

5 марта 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
Задумывались ли вы когда-нибудь, выбирая костюм, сколько пуговиц должно быть на пиджаке?
Задумывались ли вы когда-нибудь, выбирая костюм, сколько пуговиц должно быть на пиджаке? А ведь знание ответа на этот вопрос скажет вам, модная ли перед вами вещь, удобна ли она в ношении? Читайте наш ликбез и выбирайте костюм правильно.

Одна

Изначально этот фасон был разработан в отношении мужских костюмов для верховой езды, но теперь он подойдет всем, кто ищет более дерзкую альтернативу стандартному костюму с двумя пуговицами.

Две

Наиболее распространен в наши дни вариант, когда костюмный пиджак имеет две пуговицы. Это так называемый универсальный стандарт как для пиджаков, так и для спортивных курток. Такая вещь всегда выглядит современно и актуально.

Две с половиной

Такой вариант еще называют «три ролл два». Он подразумевает, помимо стандартных двух пуговиц, еще и третью — сверху. Но она является как бы потайной, поскольку спрятана под отворотом лацкана.

Такая модель за последнее столетие несколько раз выходила из моды и столько же раз возвращаласьТакая модель за последнее столетие несколько раз выходила из моды и столько же раз возвращалась
Такая модель за последнее столетие несколько раз выходила из моды и столько же раз возвращалась. Фото: Изображение Midjourney

Три

Такая модель за последнее столетие несколько раз выходила из моды и столько же раз возвращалась. Вспомните модные костюмы 60-х и 90-х годов. Это, по мнению стилистов, менее универсальный выбор, чем те, о которых было сказано выше. При этом на определенных типах фигуры вещь сидит очень хорошо.

Двубортные костюмы

Между тем двубортные костюмы представлены в таком же разнообразии моделей. В этом случае в описании фасона указано общее количество пуговиц (обычно 2, 4 или 6) и количество кнопок, которые можно застегнуть (обычно 1 или 2):

Вариант 4×1: его можно назвать классическим, он состоит из четырех пуговиц спереди в форме перевернутой трапеции и одной петли.

Вариант 6×1: модная альтернатива модели «4×1» с парой дополнительных кнопок, добавленных на уровень выше.

Вариант 6×2: (модель можно увидеть на герое Колина Ферта в фильме «Кингсмен») занимает позицию золотой середины между 4×1 и 6×1.

#Красота#Все материалы авторов#Одежда
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика