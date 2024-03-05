Сколько пуговиц должно быть у вашего костюма

Posted 5 марта, 12:27
Published 5 марта, 12:27
Modified 9 сентября, 19:36
Updated 9 сентября, 19:36
Изначально этот фасон был разработан в отношении мужских костюмов для верховой езды, но теперь он подойдет всем, кто ищет более дерзкую альтернативу стандартному костюму с двумя пуговицами.
Наиболее распространен в наши дни вариант, когда костюмный пиджак имеет две пуговицы. Это так называемый универсальный стандарт как для пиджаков, так и для спортивных курток. Такая вещь всегда выглядит современно и актуально.
Такой вариант еще называют «три ролл два». Он подразумевает, помимо стандартных двух пуговиц, еще и третью — сверху. Но она является как бы потайной, поскольку спрятана под отворотом лацкана.
Такая модель за последнее столетие несколько раз выходила из моды и столько же раз возвращалась. Вспомните модные костюмы 60-х и 90-х годов. Это, по мнению стилистов, менее универсальный выбор, чем те, о которых было сказано выше. При этом на определенных типах фигуры вещь сидит очень хорошо.
Между тем двубортные костюмы представлены в таком же разнообразии моделей. В этом случае в описании фасона указано общее количество пуговиц (обычно 2, 4 или 6) и количество кнопок, которые можно застегнуть (обычно 1 или 2):
Вариант 4×1: его можно назвать классическим, он состоит из четырех пуговиц спереди в форме перевернутой трапеции и одной петли.
Вариант 6×1: модная альтернатива модели «4×1» с парой дополнительных кнопок, добавленных на уровень выше.
Вариант 6×2: (модель можно увидеть на герое Колина Ферта в фильме «Кингсмен») занимает позицию золотой середины между 4×1 и 6×1.
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