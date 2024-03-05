Профессионалы представили 5 стратегий, помогающих избавиться от повторения ошибок

Posted 5 марта, 16:51
Published 5 марта, 16:51
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
Новогодний стол, обилие еды, переедание, похмелье. Вы даёте себе зарок никогда больше так не делать, но на следующий Новый год всё повторяется. Говоря проще, только лишь обещания не работают.
Вместо этого признайте, что повторение такого поведения возможно. Не надо клясться на крови, просто попробуйте разработать практические шаги, которые помогут вам не переедать и не налегать на спиртное. Толку будет больше.
К примеру, вы регулярно переедаете в гостях или не можете остановиться, когда очень голодны. А может, вам трудно удержаться и не съесть все конфеты, которые есть дома? Неважно — у вас должна быть стратегия на каждый подобный случай.
Так, если вы не можете остановиться, пока не наедаетесь до отвала, попробуйте перед едой выпить стакан воды, лучше тёплой. Желудок наполнится, и еды в него влезет меньше, а насыщение наступит быстрее.
Да, мы сами можем саботировать своё стремление к лучшей жизни. Например, записавшись в фитнес-центр на другом конце города. И когда после работы вам придётся ещё час до него добираться, благие намерения просто погибнут в пробках.
Если вы видите в плане определённую абсурдность или понимаете, что он едва ли выполним в нынешних условиях, лучше придумайте другой план.
Даже самый лучший план может дать сбой. На этот случай тоже должна быть стратегия. Например, на случай сбоя в системе, отключения электричества или других проблем в бумажнике лучше иметь некоторую сумму наличными. А отправляясь в путешествие, положите в багажник канистру с горючим, мало ли, вдруг заправка на дороге окажется закрытой или закончится нужное вам топливо.
«Надейся на лучшее, но готовься к худшему» — гласит пословица. Всегда должно быть три варианта развития событий — лучший, худший и оптимальный. И по каждому из них должен быть резервный план.
Вы не должны теряться, если проблема не решится при помощи выбранной стратегии. Говоря проще, если этот вариант проработан, то он уже не будет неожиданным и вводящим в ступор. «Предупреждён — вооружён».
И да, повторимся, сбои бывают даже у самых лучших. Но от худших они отличаются тем, что после падения могут встать, обдумать ситуацию и повторить действия, но уже с учётом ошибок.
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