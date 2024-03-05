Профессионалы представили 5 стратегий, помогающих избавиться от повторения ошибок

Даже самый лучший план может дать сбой. На этот случай тоже должна быть стратегия. Например, на случай сбоя в системе, отключения электричества или других проблем в бумажнике лучше иметь некоторую сумму наличными. А отправляясь в путешествие, положите в багажник канистру с горючим, мало ли, вдруг заправка на дороге окажется закрытой или закончится нужное вам топливо.