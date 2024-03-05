Превращаются в яд: эти продукты нельзя греть в микроволновке

Posted 5 марта, 08:21
Published 5 марта, 08:21
Modified 9 сентября, 19:36
Updated 9 сентября, 19:36
Есть категория продуктов, которые настоятельно не рекомендуется разогревать, помещая в микроволновую печь, по той причине, что они после такой обработки способны нанести организму серьезный вред.
Не рекомендуется греть в микроволновке готовые блюда, в составе которых присутствует острый перец. Дело в том, что в этом продукте содержится вещество, которое под воздействием волн превращается в летучее. В таком состоянии оно способно нанести здоровью вред, в частности, вызвать ожог дыхательных путей.
Некоторые молодые мамы допускают серьезную ошибку, используя для подогрева сцеженного грудного молока микроволновку. При такой обработке оно полностью утрачивает все ценные белки и перестает быть полезным для малыша. Для подогрева грудного молока лучше использовать не микроволновку, а обычную горячую воду.
В составе брокколи присутствуют ценные и необходимые организму вещества — флавоноиды. Однако достаточно поместить блюда с брокколи в микроволновку, чтобы флавоноиды практически полностью разрушились. Для их сохранения продукт лучше готовить на пару.
В микроволновке не рекомендуется подогревать блюда, приготовленные из картофеля, особенно если они хранятся в холодильнике два, три или четыре дня. Если такое блюдо поместить в микроволновую печь, в нем начнут размножаться опасные бактерии, наносящие удар по желудку.
Не следует использовать микроволновку для подогрева готовых магазинных котлет, сосисок и других подобных продуктов. Такая обработка гораздо опаснее, чем жарка с использованием большого количества масла. Под воздействием волн в мясных продуктах начинаются процессы окисления, которые могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14