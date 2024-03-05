Превращаются в яд: эти продукты нельзя греть в микроволновке

Что нельзя разогревать в микроволновке Блюда с перцем Сцеженное молоко Брокколи Картофель и блюда из него Полуфабрикаты из мяса

Продукты в микроволновке разогреваются быстро и просто, что очень удобно. Но знаете ли вы, что далеко не всю пищу можно подогревать таким образом? Некоторые продукты под воздействием волн превращаются буквально в яд, какие именно — рассказываем в этом материале.