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Posted 5 марта, 08:21

Published 5 марта, 08:21

Modified 9 сентября, 19:36

Updated 9 сентября, 19:36

Некоторые продукты под воздействием волн превращаются в яд

Превращаются в яд: эти продукты нельзя греть в микроволновке

5 марта 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые продукты под воздействием волн превращаются в яд
Продукты в микроволновке разогреваются быстро и просто, что очень удобно. Но знаете ли вы, что далеко не всю пищу можно подогревать таким образом? Некоторые продукты под воздействием волн превращаются буквально в яд, какие именно — рассказываем в этом материале.

Что нельзя разогревать в микроволновке

Есть категория продуктов, которые настоятельно не рекомендуется разогревать, помещая в микроволновую печь, по той причине, что они после такой обработки способны нанести организму серьезный вред.

Блюда с перцем

Не рекомендуется греть в микроволновке готовые блюда, в составе которых присутствует острый перец. Дело в том, что в этом продукте содержится вещество, которое под воздействием волн превращается в летучее. В таком состоянии оно способно нанести здоровью вред, в частности, вызвать ожог дыхательных путей.

Сцеженное молоко

Некоторые молодые мамы допускают серьезную ошибку, используя для подогрева сцеженного грудного молока микроволновку. При такой обработке оно полностью утрачивает все ценные белки и перестает быть полезным для малыша. Для подогрева грудного молока лучше использовать не микроволновку, а обычную горячую воду.

Брокколи

Брокколи лучше готовить на паруБрокколи лучше готовить на пару
Брокколи лучше готовить на пару. Фото: Изображение Midjourney

В составе брокколи присутствуют ценные и необходимые организму вещества — флавоноиды. Однако достаточно поместить блюда с брокколи в микроволновку, чтобы флавоноиды практически полностью разрушились. Для их сохранения продукт лучше готовить на пару.

Картофель и блюда из него

В микроволновке не рекомендуется подогревать блюда, приготовленные из картофеля, особенно если они хранятся в холодильнике два, три или четыре дня. Если такое блюдо поместить в микроволновую печь, в нем начнут размножаться опасные бактерии, наносящие удар по желудку.

Картофель не рекомендуют греть в микроволновкеКартофель не рекомендуют греть в микроволновке
Картофель не рекомендуют греть в микроволновке. Фото: Изображение Midjourney

Полуфабрикаты из мяса

Не следует использовать микроволновку для подогрева готовых магазинных котлет, сосисок и других подобных продуктов. Такая обработка гораздо опаснее, чем жарка с использованием большого количества масла. Под воздействием волн в мясных продуктах начинаются процессы окисления, которые могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

#Общество#Здоровье#Еда#Продукты питания#Продукты
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