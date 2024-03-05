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Posted 5 марта, 15:40

Published 5 марта, 15:40

Modified 9 сентября, 19:38

Updated 9 сентября, 19:38

Слово «кофе» — лидер по запросам в интернете

Пользователи ищут «кофе» в интернете чаще, чем когда-либо в истории: узнали причину

5 марта 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
Слово «кофе» — лидер по запросам в интернете
Запросы в интернете, содержащие слово «кофе», бьют все мыслимые рекорды. Чем обусловлена такая невероятная популярность напитка — разбираемся в этом материале.

Поиски кофе на маркетплейсах и не только

Количество запросов в интернете с целью найти кофе продолжает расти, что вызывает особый интерес у социологов и других исследователей. Изучив ситуацию, они пришли к выводу, что причина — растущая популярность кофе. Его покупают чаще всего на маркетплейсах, и именно с этим связан рост частоты соответствующих запросов в интернете.

Вводя соответствующие запросы, пользователи могут искать в интернете натуральный, зерновой кофе либо растворимые напитки. Однако спрос, которым пользуется продукт, некоторые специалисты прямо сравнивают с одержимостью. Многие действительно привыкли употреблять кофе регулярно, например с утра, чтобы проснуться.

Что и почему ищут через поисковые системы в интернете

По мнению американского эксперта по кофе Джеймса Хоффмана, имеющего статус победителя чемпионата мира среди бариста, популярность кофе возросла в разы в период пандемии коронавируса. Кроме того, эксперт указывает и на рост популярности так называемого спешелти кофе. Это, в свою очередь, можно назвать следствием распространения этических отношений внутри отрасли и ее устойчивого развития. Любители кофе начали лучше разбираться в сортах, качестве напитка.

Популярность кофе возросла в разы в период пандемииПопулярность кофе возросла в разы в период пандемии
Популярность кофе возросла в разы в период пандемии. Фото: Изображение Midjourney

Люди во всем мире начали интересоваться кофе и стремиться узнать о нем больше. В результате и выросло число поисковых запросов соответствующего характера. Кроме того, вбивая в строку поисковых систем слово «кофе», пользователи ищут также и рецепты приготовления напитка, и статьи о нем, стремятся узнать что-то новое. Интерес удовлетворяют популярные блогеры — некоторые из них ведут целые каналы, посвященные кофе, и в них рассказывают о разновидностях напитка, делятся оригинальными рецептами.

#Общество#Еда#Интернет#Кофеин#Кофе#Все материалы авторов
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