Пользователи ищут «кофе» в интернете чаще, чем когда-либо в истории: узнали причину

Люди во всем мире начали интересоваться кофе и стремиться узнать о нем больше. В результате и выросло число поисковых запросов соответствующего характера. Кроме того, вбивая в строку поисковых систем слово «кофе», пользователи ищут также и рецепты приготовления напитка, и статьи о нем, стремятся узнать что-то новое. Интерес удовлетворяют популярные блогеры — некоторые из них ведут целые каналы, посвященные кофе, и в них рассказывают о разновидностях напитка, делятся оригинальными рецептами.