Почему коллекционеры любят эпатажные часы 80-х

Posted 5 марта, 18:30
Published 5 марта, 18:30
Modified 9 сентября, 19:40
Updated 9 сентября, 19:40
Коллекционеры отмечают, что ни одна эпоха часового искусства не подстраивалась столь стремительно под вкусы потребителей. Почти в каждом сезоне можно было отметить своих фаворитов — модели отличались смелыми дизайнами, а внедрение кварцевого механизма полностью изменило подход к часовому искусству.
В эпоху 80-х часовая индустрия полностью пересматривала себя, и возвращение интереса коллекционеров к той эпохе можно назвать эволюцией вкуса. Ценители часов наконец-то отходят от богато инкрустированных и винтажных старых моделей, предпочитая самобытный дизайн революционных 80-х.
Современные коллекционеры выбирают аксессуары в ретростиле с современной функциональностью. Представляем топ-5 самых винтажных и модных моделей ретрочасов.
Один из главных символов конца прошлого века, отличающийся новаторскими скобами, держащими стекло. В последних коллекциях Omega Constellation все еще используют некоторые отличительные элементы — те же скобы, выпуклый корпус и др.
Сочетание ремешка из каучука и роскошного золотого корпуса произвело в конце прошлого века настоящий фурор. Теперь коллекционеры считают такие модели классикой прошлого столетия. Недавно бренд отметил свое 40-летие, ознаменовав его выпуском новой коллекции Hublot Classic Fusion 40 Years Anniversary.
Модель стремительно ворвалась на часовой рынок середины 80-х и тут же завоевала его. Ударостойкость до 10 м, водонепроницаемость до 10 бар, срок службы батареи 10 лет — такое тройное сочетание позволяло Casio удерживать лидирующие позиции на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас коллекционеры отмечают большое количество версий Casio G-Shock, стилизованных под первую версию конца прошлого века.
Творения великого часового дизайнера 80-х Джеральда Джента и поныне вызывают восхищение коллекционеров. Отличительные черты часов — инкрустация золотом, прочный корпус из титана, интегрированный браслет.
Один из самых культовых аксессуаров конца прошлого века — Breitling Aerospace с уникальным дизайном Chronomat. За последние годы размеры и дизайн часов менялись, но коллекционеры уверяют, что и в последних моделях сохранился характерный стиль 80-х — сочетание цифры и аналога, легкий и тонкий титановый корпус.
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