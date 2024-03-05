Почему коллекционеры любят эпатажные часы 80-х

Модель стремительно ворвалась на часовой рынок середины 80-х и тут же завоевала его. Ударостойкость до 10 м, водонепроницаемость до 10 бар, срок службы батареи 10 лет — такое тройное сочетание позволяло Casio удерживать лидирующие позиции на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас коллекционеры отмечают большое количество версий Casio G-Shock, стилизованных под первую версию конца прошлого века.