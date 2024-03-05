Почему часть мужчин избегает отношений и предпочитает оставаться холостыми

Posted 5 марта, 16:42
Published 5 марта, 16:42
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
В 2023 году в Польше опросили 22-х одиноких мужчин возрастом от 22 до 43 лет. Целью опроса было определение того, как они воспринимают свой одинокий статус. Как выяснилось, опрошенные разделились на 5 групп.
Первые опасались, что они несостоятельны, в качестве партнёра в долгосрочных отношениях. Вторая группа воспринимает создание семьи, как дань традиции, Третья — пока ещё взвешивает преимущества и недостатки холостого образа жизни. В четвёртой группе те, кто полностью адаптировался к жизни в одиночестве. Наконец, в пятой группе те, кто считает, что не сможет найти подходящего партнёра.
Исследователи считают, что полученные в Польше результаты могут быть адаптированы и на другие страны, в которых не так сильны традиционные семейные ценности.
Часть респондентов заявила, что для создания семьи им требуется измениться. Большая часть из таких считает, что это будет довольно трудно. Особенное если есть эмоциональные или другие проблемы, а также зависимости.
Мужчины, воспринимающие своё одиночество, как неспособность соответствовать традиционным нормам, говорили, в том числе, о невозможности материального содержания семьи. Также были те, что считали себя уже слишком старыми — упустившими своё время.
Часть опрошенных отметила, что у холостяцкой жизни имеются определённые преимущества. Одним из них было названо отсутствие ответственности родителя. Также они подчеркнули автономность холостяков.
В то же время некоторые опрошенные выразили неудовлетворенность отсутствием близости с партнёром и детьми. Это перевешивало удовлетворённость от возможности принимать самостоятельные решения, не советуясь с близкими.
Мужчины справляются с одиночеством благодаря увлечённости работой и достижениями в других областях. При этом есть и те, кто компенсирует отсутствие семьи порнографией, видеоиграми, алкоголизмом или обжорством.
Исследователи отмечают, что если одиночество тяготит, следует подумать о помощи друзей или родственников, а если и это не поможет, то нужно обратиться к психологам.
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