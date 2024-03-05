Почему часть мужчин избегает отношений и предпочитает оставаться холостыми

Первые опасались, что они несостоятельны, в качестве партнёра в долгосрочных отношениях. Вторая группа воспринимает создание семьи, как дань традиции, Третья — пока ещё взвешивает преимущества и недостатки холостого образа жизни. В четвёртой группе те, кто полностью адаптировался к жизни в одиночестве. Наконец, в пятой группе те, кто считает, что не сможет найти подходящего партнёра.